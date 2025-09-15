recht sonnig17°
Gerardo Seoane vor dem Aus? Gladbach kassiert 0:4-Klatsche gegen Bremen

Moenchengladbach, Borussia Park, 14.09.25, GER, Herren, 1.Bundesliga, Saison 2025-2026, Borussia Moenchengladbach - SV Werder Bremen Bild: Trainer Gerardo SEOANE Gladbach DFL regulations prohibit any ...
Gerardo Seoane schaut seiner Borussia zu.Bild: www.imago-images.de

Wackelt Seoanes Stuhl? Gladbachs Sportchef weicht auf Trainerfrage aus

Bayer Leverkusen hat sich bereits von seinem Trainer getrennt. Wenige Kilometer entfernt wächst in Mönchengladbach der Druck auf den Chefcoach ebenfalls. Gerardo Seoanes Borussia kassierte am Sonntag eine 0:4-Heimschlappe gegen Werder Bremen.
15.09.2025, 08:1015.09.2025, 08:10
Ein Artikel von
t-online

Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus hat nach dem 0:4 gegen Werder Bremen ausweichend auf die Frage nach der Zukunft von Trainer Gerardo Seoane reagiert. «Ich verstehe die Nachfragen. Aber seht es mir bitte nach, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt, nach so einem Spiel, erstmal schauen muss, was die Gründe waren. Deswegen werdet ihr die Frage jetzt von mir nicht so beantwortet kriegen, wie ihr das vielleicht möchtet», sagte Virkus zu Reportern.

Die Borussia war auch im dritten Spiel der Saison ohne Tor geblieben, saisonübergreifend ist Gladbach seit zehn Begegnungen ohne Sieg. «Die Enttäuschung sitzt tief», sagte Virkus nach der höchsten Heimniederlage seit dem 5. Dezember 2021 (0:6 gegen den SC Freiburg): «Trotz alledem ist es meine Aufgabe, das Ganze sachlich zu besprechen, sicherlich nicht heute. Eine Nacht darüber schlafen – und dann muss man schauen.»

23.07.2025 Rottach-Egern Fussball, Herren, Saison 2025/2026, Trainingslager Borussia Moenchengladbach Im Gespraech v. li. Gerardo Seoane Trainer Gladbach, Roland Virkus Geschaeftsfuehrer Gladbach DFL ...
Was hat Virkus (rechts) seinem Trainer zu sagen?Bild: www.imago-images.de

Schlechter als mit einem Punkt und 0:5 Toren stand die Borussia in 58 Jahren Bundesliga nur in der Saison 2015/16 (0 Punkte, 2:8 Tore) nach drei Spieltagen da.

«Das ist schwer zu erklären, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin tief enttäuscht. Du musst jetzt gucken: Wo liegt das Hauptproblem? Und das musst du zusammen mit der Mannschaft und zusammen mit dem Trainer natürlich aufarbeiten und so schnell wie möglich abstellen», so Virkus.

Analyse
Bundesliga wird immer stärker abgehängt – das sind die Gründe für die Krise

Für die Pfiffe der Fans hatte Virkus Verständnis. «Es ist doch klar, dass die Fans ihren Unmut äussern, das kann ich völlig nachvollziehen», sagte er.

Seoane selbst sprach ebenfalls von einer grossen Enttäuschung. «Der Schlag fühlt sich für alle gleich an – für Fans, Spieler und Mitarbeiter. Diesen Rückschlag gilt es zu verarbeiten», sagte der Schweizer. (ram/t-online)

Rieder trifft beim Debüt – aber Augsburg verliert ++ Haaland schiesst United im Derby ab
