Basel gewinnt gegen Thun knapp. Bild: keystone

Thun auch nach dem Spiel in Basel punktelos – St.Gallen gewinnt gegen Aarau

Basel – Thun 1:0

Nach der überraschenden Niederlage gegen Rapperswil-Jona ist der FC Basel in der Women's Super League zurück auf der Siegesstrasse. Während sich das Männerteam in Thun durchsetzte, konnte das Frauenteam zu Hause gegen Thun mit 1:0 gewinnen. Das einzige Tor des Spiels erzielte Lia Kamber nach fünfzehn Minuten.

Lia Kamber jubelt über ihren Treffer. Bild: keystone

Anfang der Woche trennte sich der FCB nach zwei Jahren von Trainerin Kim Kulig. Aufgrund der Entlassung hat die vorherige Assistenztrainerin Laura Vetterlein das Team Interimistisch übernommen und konnte sogleich über einen Sieg jubeln.



Thun steht weiterhin am Tabellenende und ist das einzige Team, welches nach drei Runden noch keinen Zähler auf dem Konto hat.

St.Gallen – Aarau 1:0

Genau einen Punkt mehr als Thun hat Aarau bisher gesammelt. Doch nach dem Punktgewinn gegen Luzern vor einer Woche gehen die Aargauerinnen in St.Gallen wieder als Verliererinnen vom Platz. Knapp konnte sich das Team aus der Ostschweiz mit 1:0 durchsetzen.

Nach einer Niederlage bei Servette und einem Unentschieden gegen YB ist es der erste Saisonsieg für St.Gallen. In der 79. Minute schoss Lea Eisenring den entscheidenden Treffer.

Luzern – Rapperswil 2:0

Auch Luzern kann sich über den ersten Saisonsieg freuen. Im Heimspiel gegen Rapperswil-Jona setzten sich die Luzernerinnen dank zwei Toren in den letzten fünfzehn Minuten durch. Crisitna Carp per Elfmeter und Alyssa Keller kurz vor Schluss konnten über einen Torerfolg jubeln. Wie St.Gallen weisen die Innenschweizerinnen nach drei Spieltagen vier Punkte auf.