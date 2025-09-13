bedeckt16°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Womens Super League: Thun auch nach dem Spiel in Basel ohne Punkte

Alisha Heiniger (FCT), links, gegen Lia Kamber (FCB), rechts, im Fussballspiel der Women
Basel gewinnt gegen Thun knapp.Bild: keystone

Thun auch nach dem Spiel in Basel punktelos – St.Gallen gewinnt gegen Aarau

13.09.2025, 22:0113.09.2025, 22:01
Mehr «Sport»
Inhaltsverzeichnis
Basel – Thun 1:0St.Gallen – Aarau 1:0Luzern – Rapperswil 2:0Die Tabelle

Basel – Thun 1:0

Nach der überraschenden Niederlage gegen Rapperswil-Jona ist der FC Basel in der Women's Super League zurück auf der Siegesstrasse. Während sich das Männerteam in Thun durchsetzte, konnte das Frauenteam zu Hause gegen Thun mit 1:0 gewinnen. Das einzige Tor des Spiels erzielte Lia Kamber nach fünfzehn Minuten.

Torschuetzin Lia Kamber (FCB) jubelt nach ihrem Tor zum 1:0 im Fussballspiel der Women�s Super League zwischen dem FC Basel 1893 und dem FC Thun im Leichtathletikstadion St. Jakob, in Basel, am Samsta ...
Lia Kamber jubelt über ihren Treffer.Bild: keystone

Anfang der Woche trennte sich der FCB nach zwei Jahren von Trainerin Kim Kulig. Aufgrund der Entlassung hat die vorherige Assistenztrainerin Laura Vetterlein das Team Interimistisch übernommen und konnte sogleich über einen Sieg jubeln.

Thun steht weiterhin am Tabellenende und ist das einzige Team, welches nach drei Runden noch keinen Zähler auf dem Konto hat.

St.Gallen – Aarau 1:0

Genau einen Punkt mehr als Thun hat Aarau bisher gesammelt. Doch nach dem Punktgewinn gegen Luzern vor einer Woche gehen die Aargauerinnen in St.Gallen wieder als Verliererinnen vom Platz. Knapp konnte sich das Team aus der Ostschweiz mit 1:0 durchsetzen.

Nach einer Niederlage bei Servette und einem Unentschieden gegen YB ist es der erste Saisonsieg für St.Gallen. In der 79. Minute schoss Lea Eisenring den entscheidenden Treffer.

Luzern – Rapperswil 2:0

Auch Luzern kann sich über den ersten Saisonsieg freuen. Im Heimspiel gegen Rapperswil-Jona setzten sich die Luzernerinnen dank zwei Toren in den letzten fünfzehn Minuten durch. Crisitna Carp per Elfmeter und Alyssa Keller kurz vor Schluss konnten über einen Torerfolg jubeln. Wie St.Gallen weisen die Innenschweizerinnen nach drei Spieltagen vier Punkte auf.

«Hilft vielleicht an den Stammtischen»: Das sagen die Spielerinnen zur neuen Check-Regel

Die Tabelle

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Täter weiterhin unbekannt und flüchtig – 5 Punkte zum Attentat auf Charlie Kirk
2
Hauptverdächtiger im Mordfall Charlie Kirk soll aus MAGA-Familie stammen
3
Elon Musk abgelöst: Das ist (seit heute) der reichste Mann der Welt
4
Polen hebt erhöhte Alarmbereitschaft wieder auf ++ Drohnenalarm auch in Rumänien
5
Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe
Meistkommentiert
1
Ramona Bachmann verlässt Houston +++ YB lässt Meschack Elia definitiv ziehen
2
In der «Arena» zum Eigenmietwert führt ein FDP-Politiker die Bürgerlichen vor
3
«Die Drohnen hätten nicht abgeschossen werden können», sagt Pfister zu Russlands Angriff
4
Das wissen wir über den mutmasslichen Kirk-Attentäter
5
Streit um Sonntagsöffnung: Migros überlistet die Gewerkschaften mit einem Trick
Meistgeteilt
1
250'000 Menschen haben Stadt Gaza verlassen ++ Israel fängt erneut Rakete aus Jemen ab
2
Langnaus «alternative Fakten» – der wichtigste Ausländer fällt aus. Na und?
3
Dieses Video eines Flashmobs (ja, richtig gelesen) von Bohemian Rhapsody geht gerade viral
4
Glauser fällt zwei Monate aus +++ Aarau feiert gegen Vaduz den nächsten Sieg
5
«Sie haben die Strecken kastriert»: Mathias Flückiger kritisiert den Mountainbike-Weltcup
Beim HSV ist die Aufstiegseuphorie bereits weg – und jetzt droht auch noch eine Klatsche
Riesig war die Freude beim Hamburger SV nach der Rückkehr in die Bundesliga. Nach nur zwei Spieltagen mit der Niederlage im Stadtderby ist die Stimmung beim HSV bereits wieder am Boden. Ausgerechnet jetzt kommt das unmöglich scheinende Auswärtsspiel in München.
«Es kam mir so vor, als hätte jemand seit sieben Jahren eine riesige Flasche Champagner geschüttelt – und heute ist der Korken endlich geflogen», beschrieb Sportvorstand Stefan Kuntz die Gefühlslage beim Hamburger SV nach der Rückkehr in die Bundesliga. Sieben Jahre mussten die Fans aus der Hansestadt nach dem erstmaligen Abstieg auf diesen Moment warten.
Zur Story