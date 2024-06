Willst du die Schweiz im Stadion unterstützen? Wir sagen dir, wie. Bild: www.imago-images.de

So kommen Schweizer Fans zu Tickets für den EM-Achtelfinal gegen Italien

Der Run auf die Tickets für die Partie gegen den Europameister ist riesig. Wir verraten Ihnen, wie und zu welchem Preis, Sie bei diesem Fussballfest dabei sein können.

Raphael Gutzwiller / ch media

Die Schweizer Fans haben am letzten Sonntag beim 1:1 gegen Deutschland in Frankfurt für eine grossartige Stimmung gesorgt. Nun folgt der nächste Schweizer Auftritt gegen ein grosses Fussballland: Die Schweizer treffen am Samstag im WM-Achtelfinal in Berlin auf Italien.

Viele Fussballfans werden nun Flüge nach Berlin buchen oder in den Nachtzug steigen, um das Schweizer Team in der deutschen Hauptstadt zu unterstützen. Doch gibt es für das Spiel überhaupt noch Tickets zu kaufen? Ja, tatsächlich. Aber es wird kein leichtes sein, an diese Karten zu kommen.

Jede Nation erhält für das Achtelfinal ein Kontingent von 6000 Tickets. Der Schweizerische Fussballverband gewährt für diese Tickets seinen Fanclubs ein Vorkaufrecht. Doch während der EM nehmen diese Fanclubs keine Neumitglieder auf. Bleiben jedoch noch Tickets übrig, werden von der Uefa ab Mittwoch über das «Fan of»- System angeboten. Fans, die sich im Uefa-Portal als «Fan of Switzerland» registriert haben, können dann jene Tickets kaufen. Es gibt auch jetzt noch die Möglichkeit, sich als Schweizer Fan zu registrieren. Die Tickets für die Partie im Olympiastadion kosten zwischen 50 bis 500 Euro. Die günstigsten Karten sind jene für die Fans direkt hinter den Toren, die teuersten sind die sogenannten Premium Seats.

Tauschbörse von der Uefa

Viele kroatische Fussballfans sind nach Deutschland gereist. Bei der Partie in Leipzig gegen Italien sind rund 100’000 Kroaten in der Stadt. Möglich ist, dass einige dieser Fans bereits Tickets für die Partie in Berlin besitzen. Wenn sie nun ihr Ticket wieder loswerden wollen, geht das über die offizielle Ticketplattform der Uefa. Dort ist es möglich, Tickets zum originalen Verkaufspreis anzubieten. Wenn jemand die Tickets kauft, erhält der Verkäufer eine E-Mail-Benachrichtigung. Die Erstattung erfolgt dann innert 30 Tagen.

Die Schweiz spielt im Olympiastadion in Berlin gegen Italien. Bild: www.imago-images.de

Von Drittanbietern rät derweil die Uefa dringend ab. Dort besteht nämlich nicht nur die Gefahr, dass die Tickets deutlich überteuert verkauft werden, sondern auch, dass es sich dabei um gefälschte Tickets halten könnte. Somit rät die Uefa explizit von Plattformen wie Viagogo ab. Gleiches gilt für den Verkauf von Tickets direkt vor dem Stadion.

Mit dem Bus in elf Stunden nach Berlin

Derweil bieten Reiseanbieter die ganze Reise zum EM-Achtelfinal an. So bietet der «Travelclub» ein Angebot mit einem Charterflug nach Berlin an. Los geht die Reise am Freitagabend ab Zürich, die Maschine landet am Sonntag wieder zurück in der Schweiz. Die Preise betragen mit dem Flug und zwei Übernachtungen in einem Vier-Sterne-Hotel pro Person zwischen 1290 und 1550 Franken. Die günstigere Option ist eine rund elfstündige Busreise von Zürich nach Berlin. Die Kosten betragen zwei Hotelübernachtungen pro Person zwischen 1190 und 1490 Franken.

Tickets sind in diesem Preis noch nicht erhalten. Das Reisebüro versichert jedoch die Beschaffung der Tickets im Originalpreis, dafür verlangt es noch 40 Franken zusätzlich. So kostet ein Ticket in der ersten Kategorie 290 Franken und in der zweiten Kategorie 215 Franken.

Für Fussballfans mit einem dicken Portemonnaie gibt es noch eine teurere Lösung. Die Uefa bietet Hospitality-Pakete an. Einige Kategorien sind für die Partie zwischen der Schweiz und Italien zwar schon ausverkauft, andere stehen auf der Uefa-Website aber noch zum Verkauf. So gibt es das Angebot «The Maifeld Club» pro Person für 1650 Euro. Weitere Angebote kosten bis zu 3000 Euro. Enthalten sind gute Sitzplätze für das Spiel, Live-Unterhaltung und Gastronomie.