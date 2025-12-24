wechselnd bewölkt
Premier League: Darum ist nur ein Spiel am Boxing Day

Manchester City v Sunderland 06 December 2025, Manchester - Premier League Football - Manchester City v Sunderland. Granit Xhaka of Sunderland gestures photo by Daniel Chesterton Manchester UK *** Man ...
Granit Xhaka wird am 26. Dezember nicht im Einsatz stehen.Bild: www.imago-images.de

Nur ein Spiel am «Boxing Day»: Darum fällt die Premier-League-Tradition dieses Jahr aus

Normalerweise ist der «Boxing Day», also der zweite Weihnachtsfeiertag, ein wichtiger Spieltag in der Premier League. Doch in diesem Jahr ist das anders.
Eine englische Fussballtradition findet in der aktuellen Saison vorerst ein Ende. Am sogenannten «Boxing Day» wird in diesem Jahr nur ein einziges Premier-League-Spiel stattfinden. Normalerweise stehen fast alle Premier-League-Teams am zweiten Weihnachtsfeiertag auf dem Platz. In diesem Jahr sieht das anders aus.

Ganz freiwillig erfolgte diese Änderung allerdings nicht. Die Premier League liess vielsagend mitteilen: «Die Premier League möchte die Umstände anerkennen, die zu einer reduzierten Anzahl von Spielen am Boxing Day geführt haben – und damit eine wichtige Tradition im englischen Fussball beeinträchtigen.»

Was der Boxing Day eigentlich ist und was er mit Weihnachten und Fussball zu tun hat

Die Anpassung sei durch die gestiegene Belastung durch die Einführung der Ligaphasen in der Champions League, Europa League und Conference League notwendig geworden. Die Wettbewerbe erfordern nun bis zur K.o.-Phase mehr Termine. Die Liga verwies zudem auf die Vorgabe der FIFA, die 72 Stunden zwischen der Austragung zweier Spiele fordert. «Wie in den Vorjahren – und im Einklang mit unserem Engagement gegenüber den Klubs – wurden besondere Vorkehrungen getroffen, um mehr Zeit zwischen den Spielen während der Feiertage zu ermöglichen», teilte die Liga mit.

Der 26. Dezember wird deshalb nun wie ein gewöhnlicher Freitag behandelt – mit nur einer Partie am Abend. Die übrigen Spiele werden auf den Samstag und Sonntag verteilt.

Das soll allerdings eine Ausnahme bleiben. Die Premier League teilte bereits mit, 2026 zum gewohnten Boxing Day zurückkehren zu wollen. Dann fällt der 26. Dezember auf einen Samstag.

Der ehemalige Schweizer Nationalspieler Fabian Schär, kommt dennoch in den Genuss des Boxing Day. Denn sein Team Newcastle United bestreitet in diesem Jahr das einzige Spiel des Tages gegen Manchester United.

Newcastle United&#039;s Fabian Schar celebrates scoring during the English League Cup fourth round soccer match between Newcastle United and Tottenham Hotspur in Newcastle, England, Wednesday Oct. 29, ...
Fabian Schär und Newcastle United stehen am Boxing Day im Einsatz.Bild: keystone

Historisch hat der Boxing Day im englischen Fussball einen hohen Stellenwert: Die erste Partie fand bereits 1888 statt. Bis 1965 wurde sogar an Weihnachten selbst gespielt. Zuletzt gab es 1982 einen vergleichbaren Einschnitt – damals fand gar kein Erstliga-Spiel am 26. Dezember statt.

