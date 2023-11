Im Hintergrund hadert BVB-Goalie Gregor Kobel: Soeben hat Harry Kane das 2:0 für Bayern München erzielt. Bild: www.imago-images.de

Kane führt Bayern mit Hattrick zum hochverdienten Sieg in Dortmund

Im Gipfeltreffen der 10. Bundesliga-Runde setzt sich Bayern München auswärts bei Borussia Dortmund klar mit 4:0 durch. Tabellenführer bleibt Leverkusen, das bei Hoffenheim 3:2 gewinnt.

Viel hatte vor dem deutschen Klassiker für den BVB gesprochen. Da war die starke Heimbilanz der Dortmunder, die seit 26 Spielen vor heimischer Kulisse ungeschlagen waren. Da war das blamable Cup-Aus der Bayern unter der Woche bei Drittligist Saarbrücken. Hinzu kamen Personalsorgen bei den Münchnern.

Doch wie in der jüngeren Vergangenheit schon des öfteren liessen die Bayern gegen Dortmund die Muskeln spielen. Der Rekordmeister brauchte ganze neun Minuten, um das Spiel in die gewünschten Bahnen zu lenken. Erst traf Dayot Upamecano nach einem Eckball per Kopf, dann erhöhte Harry Kane nach einem mustergültig vorgetragenen Konter auf 2:0.

0:1 Bayern: Dayot Upamecano (4.). Video: streamja

0:2 Bayern: Harry Kane (9.). Video: streamja

Erst in der zweiten Halbzeit gestalteten die Dortmunder das Spiel ausgeglichener, ohne jedoch wirklich zwingend zu werden. Gregor Kobel, der beste Dortmunder an diesem Abend, hielt seine Mannschaft lange im Spiel und verhinderte mit mehreren Glanzparaden ein noch deutlicheres Resultat.

Sowohl bei den ersten beiden Gegentreffern als auch beim 3:0 und 4:0 durch Kane war der Schweizer Nati-Goalie machtlos. Für die Bayern war es der zehnte Sieg in den letzten elf Spielen gegen den BVB. Die Münchner bleiben damit in Tuchfühlung mit der Tabellenspitze.

0:3 Bayern: Harry Kane (72.). Video: streamja

0:4 Bayern: Harry Kane (93.). Video: streamja

Borussia Dortmund – Bayern München 0:4 (0:2)

Tore: 4. Upamecano 0:1. 9. Kane 0:2. 72. Kane 0:3. 93. Kane 0:4. - Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

(ram/sda)