Breel Embolos artistische Einlage führt zum 1:0 – Nati-Kollege Mbabu (hinten) kann nur zuschauen. Bild: keystone

Embolo trifft bei Gladbach-Sieg in Wolfsburg spektakulär +++ ManUnited patzt erneut

Deutschland

Wolfsburg – Gladbach 1:3

Breel Embolo hat Mönchengladbach in Wolfsburg zum dritten Saisonsieg geführt. Der Basler avancierte mit zwei Torbeteiligungen zum Matchwinner: Zuerst erzielte er das 1:0 aus kurzer Distanz mit einem spektakulären Fallrückzieher, danach bereitete er das 2:0 durch Jonas Hofmann vor. Wolfsburg konnte mit Luca Waldschmidt zwar noch in der ersten Halbzeit verkürzen, schaffte es aber trotz grossen Bemühungen nicht, die Partie noch auszugleichen. Stattdessen sorgte Scally in der Nachspielzeit für die definitive Entscheidung.

Neben Matchwinner Breel Embolo standen in Wolfsburg gleich vier weitere Schweizer auf dem Platz. Für das Heimteam spielte Kevin Mbabu durch, bei den Gästen standen neben Embolo auch Yann Sommer, Nico Elvedi und Denis Zakaria in der Startformation. Ersterer bereitete das 1:0 mit einem Distanzschuss vor.

Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 1:3 (1:2)

12'000 Zuschauer.

Tore: 5. Embolo 0:1. 7. Hofmann 0:2. 25. Waldschmidt 1:2. 95. Scally 1:3.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Mbabu, ohne Steffen (Ersatz) und Mehmedi (nicht im Aufgebot). Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria (verwarnt) und Embolo. 76. Gelb-Rote Karte gegen Lacroix (Wolfsburg/Foul). 78. Stindl (Mönchengladbach) scheitert mit Foulpenalty an Casteels. (sda)

Breel Embolo trifft mit herrlichem Fallrückzieher zum 1:0 für die Gäste. Video: streamja

Dortmund – Augsburg 2:1

Borussia Dortmund ist zumindest bis am Sonntag wieder erster Verfolger von Bayern München. Der BVB setzte sich zuhause gegen Augsburg knapp, aber verdient mit 2:1 durch.

Das Skore eröffnete Raphael Guerreiro, welcher in der 10. Minute per Penalty erfolgreich war. Noch in der ersten Halbzeit konnte Augsburg aber reagieren – der Schweizer Stürmer Andi Zeqiri staubte nach einem Lattentreffer zum 1:1 ab. In der zweiten Halbzeit machte Dortmund aber wieder Druck, Julian Brandt belohnte den BVB in der 51. Minute mit dem entscheidenden 2:1.

Der entscheidende Treffer von Julian Brandt zum 2:1. Video: streamja

Borussia Dortmund - Augsburg 2:1 (1:1)

40'000 Zuschauer.

Tore: 10. Guerreiro (Foulpenalty) 1:0. 35. Zeqiri 1:1. 51. Brandt 2:1.

Bemerkungen: Dortmund mit Kobel und Akanji, ohne Hitz (Ersatz) und Bürki (nicht im Aufgebot). Augsburg mit Zeqiri (bis 78./verwarnt), ohne Vargas (verletzt). 1. Bundesliga-Tor von Zeqiri.

Stuttgart – Hoffenheim 3:1

VfB Stuttgart - Hoffenheim 3:1 (1:0)

25'000 Zuschauer.

Tore: 18. Kempf 1:0. 60. Mavropanos 2:0. 81. Massimo 3:0. 84. Bruun Larsen 3:1.

Nach fünf Partien ohne Sieg hat der VfB Stuttgart gegen Hoffenheim mal wieder drei Punkte einfahren können. Das Team von Pellegrino Matarazzo setzte sich zuhause gegen Hoffenheim mit 3:1 durch. Mit den drei Punkten entfernt sich Stuttgart wieder etwas von den Abstiegsplätzen und schliesst mit acht Punkten zu Hoffenheim auf.

Hertha Berlin – Freiburg 1:2

England

Manchester United – Everton 1:1

Manchester United hat in der Premier League zum zweiten Mal in Serie vor heimischem Publikum einen Rückschlag hinnehmen müssen. Eine Woche nach der Pleite gegen Aston Villa kamen die «Red Devils» gegen Everton nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Dabei musste sich die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer am Ende glücklich schätzen, dass es immerhin noch einen Punkt gab. Nach dem Führungstreffer durch Anthony Martial glich erst Andros Townsend aus, ehe Yerry Mina kurz vor Schluss den vermeintlichen Siegestreffer erzielte – das Tor wurde aber aufgrund einer knappen Offside-Position nach einer Intervention des VAR aberkannt.

Mit der Punkteteilung schliessen sowohl ManUnited als auch Everton vorübergehend zu Leader Liverpool auf, welches allerdings eine Partie weniger bestritten hat. Mit Manchester City, Chelsea und Brighton haben zudem drei weitere Teams die Chance, mit einem Sieg am Wochenende am Duo vorbeizuziehen. (dab)

Manchester United - Everton 1:1 (1:0)

Tore: 43. Martial 1:0. 65. Townsend 1:1.

Anthony Martial bringt das Heimteam in Führung. Video: streamja

Andros Townsend schliesst einen herrlichen Konter mit dem 1:1 ab. Video: streamja