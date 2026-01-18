wechselnd bewölkt
Sport
Fussball

Super League: Der FC Zürich und Servette teilen die Punkte

Chris Kablan (FCZ), gauche, lutte pour le ballon avec Lilian Njoh (SFC), droite, lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le Servette FC, SFC, et le Zuerich, FCZ, ce dimanche 18 ja ...
Wirklich zufrieden kann nach diesem Spiel keines der beiden Teams sein.Bild: keystone

Trotz Unterzahl in Schlussphase: FCZ kommt in Genf immerhin zu einem Punkt

Der FC Zürich holt sich bei Servette in Unterzahl einen Punkt. Das 1:1 hilft aber vorerst keinem der beiden Teams wirklich weiter.
18.01.2026, 13:0018.01.2026, 16:16

Die grosse Initialzündung nach einer enttäuschenden ersten Saisonhälfte war das Spiel in Genf weder für die Servettien noch für die Zürcher. Der FCZ kann immerhin für sich beanspruchen, den einen Punkt auswärts und trotz einer gut viertelstündiger Unterzahl geholt zu haben. Nachdem Lindrit Kamberi für ein Notbremse-Foul an Florian Ayé vom Platz gestellt worden war, verteidigten die solidarisch kämpfenden Gäste das 1:1 ohne grössere Probleme. In der Nachspielzeit verpasste Umeh Emmanuel sogar den Zürcher Lucky Punch nur knapp.

Eine Empfehlung für einen Platz in der Meisterrunde war aber auch die Leistung der Zürcher nicht. Der Treffer zum 1:1 durch Damienus Reverson kurz vor Ablauf der ersten halben Stunde entsprang einem von ganz wenigen direkt vorgetragenen Angriffen und war zumindest zum Teil auch Servettes schwacher Abwehr in dieser Situation geschuldet, die sich von zwei FCZ-Spielern im eigenen Strafraum übertölpeln liess.

Der Ausgleich der Zürcher.Video: SRF

Die Genfer brachten sich damit rasch um den Lohn aus ihrer besten Phase mit dem 1:0 in der 20. Minute. Zum zwölften Mal in dieser Saison waren sie nach einem Eckball erfolgreich. Mit Marco Burch traf der Rückkehrer in seinem ersten Super-League-Spiel seit Mitte August 2023 und seinem Wechsel vom FC Luzern nach Polen.

Marco Burch sorgte für die Genfer Führung.Video: SRF

Servette - Zürich 1:1 (1:1)
8340 Zuschauer. SR von Mandach.
Tore: 20. Burch (Njoh) 1:0. 28. Reverson (Krasniqi) 1:1.
Servette: Mall; Baron (60. Mazikou), Burch, Rouiller; Douline; Stevanovic, Fomba (76. Mráz), Cognat, Njoh (86. Lopes); Guillemenot (60. Allix), Ayé.
Zürich: Brecher; Kamberi, Vujevic, Sauter (82. Di Giusto); Kablan (62. Comenencia), Reichmuth, Tsawa (77. Bangoura), Phaëton; Krasniqi (62. Palacio); Reverson (77. Emmanuel), Kény.
Bemerkungen: 72. Rote Karte gegen Kamberi (Notbremse).
Verwarnungen: 16. Fomba, 25. Ayé. (nih/sda)

YB unterliegt auch Lausanne: «Müssen aus der Scheisse kommen» – Lugano schiesst Luzern ab

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
Mehr Sport:
