Die FIFA wollte nicht, dass du diese Bilder aus Katar siehst

Katar ist im WM-Eröffnungsspiel chancenlos und verliert es gegen Ecuador mit 0:2. Sehr vielen Zuschauern des Turnier-Gastgebers vergeht im Verlauf des Spiels die Lust, den lustlosen Kick zu verfolgen. Am Fernsehen sieht man nicht, wie sie das Stadion in Scharen verlassen.

SRF-Reporter Sascha Ruefer wird irgendwann während der zweiten Halbzeit vom Fernseh- zum Radioreporter. Er kommentiert, was er im Gegensatz zu seinen TV-Zuschauern sieht.

Und das ist die Tatsache, dass sich das Al Bayt Stadium schon weit vor dem Schlusspfiff zu grossen Teilen leerte. Ganz offensichtlich hatten es die Anhänger Katars satt, weiter zuschauen zu müssen, wie ihr chancenloses Team sich gegen Ecuador abmühte.

Zu sehen war dies im Fernsehen nicht – weil die Hoheit der Bilder, die aus den WM-Stadien in alle Welt ausgestrahlt werden, bei der FIFA liegt. Und der Weltfussballverband hat kein Interesse daran, halbleere Arenen zu zeigen. Laut dem CH-Media-Journalist in Doha war am Ende nur noch etwa die Hälfte der 60'000 Fans da.

Was die FIFA nicht verhindern kann, sind Schilderungen wie jene von Reporter Ruefer, der beschrieb, weshalb der Bildausschnitt mit fortschreitender Spieldauer immer enger wurde. Man sah kaum noch Bilder von den Tribünen. Auch zahlreiche Fotografen hielten beim Eröffnungsspiel nicht nur das Geschehen auf dem Rasen fest, sondern nahmen auch die Ränge ins Visier.

