Basiscamp in Rom – Testspiel gegen Deutschland

Teammanager Damien Mollard hat erklärt, dass die Schweiz sich vom 25. Mai bis 5. Juni in Bad Ragaz auf die EM 2020 vorbereiten wird. Das Basecamp der Schweizer während der EM wird in Rom sein. Die Nati wird die Trainingsinfrastruktur der AS Roma verwenden können.



Fast gleich viele Tage wie in der «Ewigen Stadt» wird die Nati aber auch in Baku verbringen, wo sie die zwei Gruppenspiele gegen die Türkei und Wales bestreiten wird.



Die Schweiz testet vor der EM unter anderem gegen Deutschland. Das Spiel findet am 31. Mai in Basel statt. Zwei weitere Testspiele sollen im März in Katar stattfinden. Mögliche Gegner wären Kroatien, Belgien und Portugal.