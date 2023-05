Bild: keystone

City siegt trotz Akanji-Fehler +++ Chelsea mit 1. Sieg unter Lampard +++ Genoa steigt auf

Premier League

Bournemouth – Chelsea 1:3

Chelsea holte im siebten Match unter Trainer Frank Lampard erstmals Zählbares. Nach fünf Niederlagen in der Liga und zwei in der Champions League gewannen die personell so aussergewöhnlich teuer aufgestellten Londoner in Bournemouth mit 3:1. Der französische Verteidiger Benoit Badiashile und der portugiesische Spielmacher João Felix trafen in den letzten knapp zehn Minuten zum Sieg.

Badiashile trifft zum Chelsea-Sieg. Video: streamja

Bournemouth - Chelsea 1:3 (1:1)

Tore: 9. Gallagher 0:1. 21. Viña 1:1. 82. Badiashile 1:2. 86. João Felix 1:3.

Bemerkungen: Chelsea ohne Zakaria (nicht im Aufgebot).

Manchester City – Leeds United 2:1

Manchester City setzt seinen Höhenflug wenige Tage vor dem Duell in der Champions League gegen Real Madrid fort: Der englische Meister feiert in der Premier League mit dem 2:1 gegen Leeds seinen zehnten Sieg in Folge und hat nun vier Punkte Vorsprung auf Arsenal.

Gündogan macht das 2:0 aus der zweiten Reihe. Video: streamja

Akanji kann nicht klären, Rodrigo trifft. Video: streamja

Manchester City - Leeds 2:1 (2:0)

Tore: 19. Gündogan 1:0. 27. Gündogan 2:0. 85. Rodrigo 2:1.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji. 84. Gündogan (Manchester City) verschiesst Penalty.

Serie A

Milan – Lazio 2:0

Der Kampf um die Champions-League-Plätze in Italien spitzt sich zu. Die AC Milan gewann gegen das zweitplatzierte Lazio Rom zuhause mit 2:0. Damit liegt Meister der letzten Saison derzeit nur noch drei Punkte hinter dem zweiten Platz und bildet ein Päckchen mit Lazio, Juventus Turin, Stadtrivale Inter. Selbst die AS Rom und Atalanta Bergamo mischen noch mit.

AC Milan - Lazio Rom 2:0 (2:0)

Tore: 17. Bennacer 1:0. 29. Hernandez 2:0. (abu/sda)

Genoa zweiter Aufsteiger Der FC Genoa kehrt ein Jahr nach dem Abstieg zurück in die Serie A. Die Mannschaft mit dem Schweizer Verteidiger Silvan Hefti steht zwei Runden vor Saisonende als zweiter Aufsteiger neben Frosinone fest. Der dritte Aufsteiger wird in Playoffs mit den sechs Mannschaften zwischen Platz 3 und 8 ermittelt.



Während das vom Ex-Internationalen Alberto Gilardino trainierte Genoa nächste Saison erstklassig ist, wird der Stadtrivale Sampdoria als Schlusslicht der Serie A aller Voraussicht nach im Sommer den umgekehrten Weg gehen. (sda)​