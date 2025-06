Die Spieler von Crystal Palace lassen sich nach dem Triumph im FA Cup feiern. Bild: keystone

Trotz des ersten Titels seit 120 Jahren: Crystal Palace droht der Ausschluss im Europacup

Vor zweieinhalb Wochen gewann Crystal Palace sensationell den FA Cup im Final gegen Manchester City und konnte sich über den ersten Titel in der Vereinsgeschichte freuen. Mit diesem Erfolg haben die Eagles einen Platz in der Europa League eigentlich auf sicher, doch nun könnten sie diesen verlieren.

Am 17. Mai 2025 war es so weit: 120 Jahre nach der Gründung gewinnt Crystal Palace zum ersten Mal einen Titel. Die Eagles setzten sich gegen den haushohen Favoriten Manchester City im Final des FA Cups mit 1:0 durch. Mit dem Sieg sicherten sich die Londoner nicht nur den Pokal, sondern werden in der kommenden Saison in der Europa League zum ersten Mal überhaupt im europäischen Geschäft vertreten sein. Oder vielleicht doch nicht?

Denn am letzten Spieltag in der französischen Ligue 1 qualifizierte sich Olympique Lyon für die Europa League. Das Problem dabei ist, dass beide Mannschaften teil einer sogenannten Multi-Club-Ownership sind. John Textor, ein US-amerikanischer Investor, gehören 43 Prozent der Anteile von Crystal Palace und mit der Eagle-Football-Group ist er ebenfalls Mehrheitseigentümer bei Olympique Lyon. Laut dem Reglement der UEFA ist dies allerdings nicht erlaubt: «Keine natürliche oder juristische Person darf Kontrolle über oder Einfluss auf mehr als einen an einem UEFA-Klubwettbewerb teilnehmenden Verein haben.»

Da Lyon in der nationalen Liga besser als der Klub aus London klassiert ist (Lyon wurde Sechster, Palace Zwölfter), müssten die Engländer ihren Platz abgeben. Auch ein Abstieg in die Conference League ist nicht möglich. Denn David Blitzer, ebenfalls Miteigentümer bei Crystal Palace, ist auch bei Bröndby IF beteiligt. Die Dänen nehmen als Drittplatzierter an der Conference-League-Qualifikation teil. Somit müsste Palace den europäischen Platz ganz abgegeben und ausgerechnet der grosse Rivale Brighton Hove & Albion würde das europäische Ticket erben.

Ob Crystal Palace auch bald in der Europa League jubeln wird, ist aktuell unklar. Bild: keystone

Es gibt allerdings Hoffnung für die Eagles. Die Vereinsverantwortlichen sprechen am heutigen Dienstag bei einem Notfall-Meeting in der Schweiz mit der UEFA über das Problem, um eine Lösung zu finden. Damit Crystal Palace doch an der Europa League teilnehmen kann, muss der Verein beweisen können, dass John Textor keine Entscheidungsgewalt bei den Engländern hat. Wie die «Bild» berichtet, sind die Eagles dabei optimistisch. Da es bei Palace noch drei weitere Mitbesitzer gibt und Textor nur 25 Prozent der Stimmrechte besitzt. Zusätzlich wird der Verein sportlich von Besitzer Steve Parish geleitet.

Auch die Vergangenheit spricht für Crystal Palace, in der letzten Saison konnte beispielsweise Manchester City und Girona an der Champions League teilnehmen, obwohl beide Klubs zur «City Football Group» gehören. (riz)