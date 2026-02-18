bedeckt
Champions League: Bodö/Glimt empfängt Inter – hier im Liveticker

epa12755850 Bodo/Glimt&#039;s Sondre Brunstad Fet celebrates after scoring the first goal during the UEFA Champions League play-offs 1st leg soccer match between Bodo/Glimt and Inter Milan, in Bodo, N ...
Bodö/Glimt ringt den nächsten Fussball-Riesen nieder.Bild: keystone

Inter handelt sich in Norwegen grosse Hypothek ein – Spektakel in Brügge

18.02.2026, 20:0018.02.2026, 23:43

Bodö/Glimt – Inter Mailand 3:1

Inter Mailand ist nach dem Hinspiel der Sechzehntelfinals in der Champions League in Rücklage geraten. Die Italiener verlieren bei Bodö/Glimt im hohen Norden 1:3.

Wenn Inter Mailand wie im Vorjahr im Final um den Titel in der Champions League spielen will, müssen die Italiener ein heroisches Comeback bewerkstelligen. Mit Yann Sommer und Manuel Akanji in der Startformation verloren die Narazzurri am Mittwochabend bei Bodö/Glimt 1:3.

Die Norweger hatten in dieser Europacup-Kampagne erst auf den letzten Drücker überhaupt den Sprung in die K.o-Phase geschafft. Dank Siegen gegen Manchester City und Atlético Madrid schaffte es die Mannschaft vom Polarkreis in extremis unter die besten 24 Teams. Nun lehrten die Skandinavier den nächsten grossen Klub das Fürchten.

Sondre Fet brachte das Heimteam nach 20 Minuten in Front. Als Francesco Esposito für den Vorjahresfinalisten nur 10 Minuten später ausgleichen konnte, glaubten wohl die meisten, die Partie würde den erwarteten Verlauf nehmen. Doch weit gefehlt.

Jens Hauge und Kasper Högh liessen die Norweger mit einem Doppelschlag innert drei Minuten nach einer guten Stunde jubeln. Inter hatte zwar mehr Spielanteile, vermochte den Underdog aber nicht mehr in Verlegenheit zu bringen. Damit müssen die Lombarden im Rückspiel in einer Woche eine Aufholjagd starten.

Bodö/Glimt - Inter Mailand 3:1 (1:1)
SR Siebert (GER).
Tore: 20. Fet 1:0. 30. Esposito 1:1. 61. Hauge 2:1. 64. Högh 3:1.
Bemerkungen: Inter Mailand mit Sommer und Akanji.

Olympiakos – Leverkusen 0:2

Bayer Leverkusen hat dank eines 2:0-Erfolgs gegen Olympiakos Piräus gute Karten, in die nächste Runde einzuziehen. Patrik Schick entschied die Partie mit zwei Treffern nach einer guten Stunde.

Olympiakos Piräus - Bayer Leverkusen 0:2 (0:0)
SR Pinheiro (POR).
Tore: 60. Schick 0:1. 63. Schick 0:2.

Brügge – Atlético Madrid 3:3

Brügge bewies derweil gegen Atlético Madrid Nehmerqualitäten. Trotz eines 0:2-Rückstands zur Pause kamen die Belgier zurück, und auch auf den neuerlichen Führungstreffer der Spanier durch ein Eigentor fand der frühere Klub von Ardon Jashari noch eine Antwort. Christos Tzolis sorgte mit dem 3:3 dafür, dass die Ausgangslage vor dem zweiten Akt dieses Aufeinandertreffens völlig offen ist.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

FC Brügge - Atlético Madrid 3:3 (0:2)
SR Nyberg (SWE).
Tore: 8. Alvarez (Penalty) 0:1. 45. Lookman 0:2. 52. Onyedika 1:2. 60. Tresoldi 2:2. 79. Ordonez (Eigentor) 2:3. 89. Tzolis 3:3.

Karabach – Newcastle 1:6

Entschieden dürfte die Begegnung zwischen Karabach und Newcastle United sein. Die Engländer setzten sich ohne den verletzten Fabian Schär 6:1 durch. Anthony Gordon traf viermal.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Karabach Agdam - Newcastle United 1:6 (0:5)
SR Eskas (NOR).
Tore: 3. Gordon 0:1. 8. Thiaw 0:2. 32. Gordon (Penalty) 0:3. 33. Gordon 0:4. 45. Gordon (Penalty) 0:5. 54. Cafarquliyev 1:5. 72. Murphy 1:6.
Bemerkungen: Newcastle United ohne Schär (verletzt). (abu/sda)

Mehr Fussball:
