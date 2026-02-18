Für Eishockeyspielerin Hilary Knight aus den USA sind diese Olympischen Winterspiele schon jetzt vergoldet – unabhängig vom Ausgang des Endspiels ihres Teams gegen Kanada am Donnerstag. Die 36-Jährige hat sich mit US-Eisschnellläuferin Brittany Bowe verlobt.
Knight veröffentlichte ein Video auf Instagram, in dem sie ihrer Partnerin einen Heiratsantrag macht. «Die Olympischen Spiele haben uns zusammengebracht», schrieb Knight dazu. Tatsächlich lernten sich Knight und Bowe, die zweimal Olympia-Bronze in ihrer Karriere holte, bei Olympia 2018 im südkoreanischen Pyeongchang kennen. 2022 in Peking wurde es dann ernster. «Wir haben uns in Peking erst richtig kennengelernt – und seitdem sind wir praktisch unzertrennlich», sagte Bowe. (abu/sda)
