Weil City in Nottingham patzt – Arsenal erobert Tabellenführung dank spätem Sieg zurück

Aston Villa – Arsenal 2:4

Nach der Niederlage gegen Manchester City vom Mittwoch tat sich Arsenal auch gegen Aston Villa lange schwer, die statistische Überlegenheit auch in Tore umzumünzen. Doch in der 93. Minute rettete Winter-Neuzugang Jorginho den Tabellenführer mit tatkräftiger Mithilfe von Goalie Emiliano Martinez doch noch.

Der italienische Mittelfeldspieler, der von Stadtrivale Chelsea zu den «Gunners» stiess, setzte einen Distanzschuss an die Latte, von wo er Martinez an den Kopf sprang und dann im Tor landete. Kurz darauf sorgte Gabriel Martinelli mit einem Schuss ins leere Tor für die Entscheidung, der argentinische Goalie war für eine Ecke in den gegnerischen Strafraum gestürmt. Dank des 4:2-Erfolgs erobert Arsenal die Tabellenführung zurück. Es ist der erste Sieg nach drei Ligaspielen ohne Dreier.

Der rettende Treffer in der Nachspielzeit. Video: streamja

Dabei musste das Team von Mikel Arteta in Birmingham zweimal einem Rückstand hinterherlaufen. Die Gastgeber gingen nach einem schönen Konter, ermöglicht durch einen Ballverlust von Oleksandr Sintschenko, bereits nach fünf Minuten in Führung. Ollie Watkins schloss souverän ab. Doch nur gut zehn Minuten später sorgte Bukayo Saka für den Ausgleich. Der 21-Jährige drosch einen Abpraller unhaltbar in die Maschen.

Saka gleicht aus. Video: streamja

Aber Arsenal hatte weiterhin Mühe, das Mehr an Ballbesitz auch in gute Chancen umzumünzen. Aston Villa hingegen bewies grosse Effizienz, als es mit einem weiteren schnell ausgeführten Angriff erneut in Führung ging. Philippe Coutinho traf in der 31. Minute zum 2:1 für die Gastgeber.

Coutinho schliesst einen schönen Angriff präzis ab. Video: streamja

In der zweiten Halbzeit spielte sich das Geschehen dann hauptsächlich in der Hälfte der «Villans» ab. Nur gelang es den «Gunners», bei denen Granit Xhaka in der 79. Minute ausgewechselt wurde, kaum, ernsthaft für Gefahr zu sorgen. Einzig Sintschenko machte seinen frühen Fehler mit einem platzierten Schuss zum 2:2-Ausgleich wieder gut. In der Folge konnte Aston Villa lange auf einen Punkt hoffen – bis zu Jorginhos Kracher an die Latte.

Sintschenko macht seinen Fehler wieder gut. Video: streamja

Aston Villa – Arsenal 2:4 (2:1).

Tore: 5. Watkins 1:0. 16. Saka 1:1. 31. Coutinho 2:1. 61. Sintschenko 2:2. 93. Martinez (ET) 2:3. 98. Martinelli 2:4.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka (bis 79.).

Nottingham – Manchester City 1:1

Die Statistik spricht Bände: Fast 75 Prozent Ballbesitz sowie ein Schussverhältnis von 22:4 für Manchester City. Und trotzdem lautet das Ergebnis am Ende 1:1. Aufsteiger Nottingham Forest stellt den «Cityzens» ein Bein und holt sich damit einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf – greift aber gleichzeitig in den Titelkampf ein. Denn durch das Unentschieden fällt das Team von Pep Guardiola im Rennen mit Arsenal, das City unter der Woche 3:1 schlagen konnte und so die Tabellenführung übernahm, wieder hinter die «Gunners» zurück.

Der Ausgleichstreffer fiel am «City Ground» in Nottingham erst spät. In der 84. Minute drückte Chris Wood das Zuspiel von Morgan Gibbs-White über die Linie und sorgte so für grossen Jubel bei den knapp 30'000 Fans. Bernardo Silva hatte die Gäste kurz vor der Pause in Führung gebracht, doch danach konnte Manchester City, bei dem Manuel Akanji nicht zum Einsatz kam, seine Chancen nicht nutzen.

Wood sorgt für grossen Jubel im City Ground. Video: streamja

Nottingham bewies gegen den übermächtig scheinenden Gegner einmal mehr die Heimstärke und vor allem die stabile Defensive, welche in den letzten acht Liga-Partien im eigenen Stadion nur fünf Gegentreffer zuliess. Seit Mitte September musste sich das Team, bei dem Remo Freuler gesetzt ist, zu Hause nicht mehr geschlagen geben.

Silva bringt City in Führung. Video: streamja

Nottingham Forest - Manchester City 1:1 (0:1).

Tore: 41. Silva 0:1. 84. Wood 1:1.

Bemerkungen: Nottingham mit Freuler, Manchester City ohne Akanji (Ersatz).

Chelsea – Southampton 0:1

Seit fünf Spielen wartet Chelsea mittlerweile auf einen Sieg. Nach drei Unentschieden in der Premier League und der Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Dortmund unterlagen die «Blues» dem FC Southampton 0:1. Den einzigen Treffer der Partie erzielte James Ward-Prowse durch einen Freistoss. Der 28-jährige Mittelfeldspieler traf in der Premier League bereits zum 17. Mal mit einem ruhenden Ball und ist somit nur noch einen Freistoss-Treffer von David Beckhams Rekord in Englands höchster Liga entfernt.

Der Treffer von Ward-Prowse. Video: streamja

Chelsea – Southampton 0:1 (0:1).

Tor: 45 + 1. Ward-Prowse 0:1.

Bemerkungen: Chelsea ohne Zakaria (Ersatz).

Brighton – Fulham 0:1

Aufsteiger Fulham setzt sich in der Gruppe hinter dem Spitzentrio fest. Dank des Siegs in Brighton liegt Fulham nur noch einen Punkt hinter den Tottenham Hotspur, die erst am Sonntag spielen, auf Platz 6. Den einzigen Treffer im Duell des Sechst- und des Siebtplatzierten erzielte Manor Solomon in der 88. Minute.

Der späte Siegtreffer. Video: streamja

