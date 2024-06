Und so sah es einige Minuten nach dem Schlusspfiff beim watson-Büro an der Hardbrücke aus:

Calafiori und sonst niemand – Italiens leidige Suche nach den grossen Talenten

Während viele grosse Fussball-Nationen über zahlreiche junge Talente verfügen, sieht die Lage in Italien weniger gut aus. Das Problem ist nicht neu – eine Lösung zu finden, aber schwierig.

Wer bei dieser EM die Aufgebote der grossen Teams anschaut, findet fast überall grosse Namen. In England sind Jude Bellingham (21) und Bukayo Saka (22) schon seit Jahren dabei. Für Deutschland sind mit Florian Wirtz und Jamal Musiala zwei 21-Jährige mit dabei, welche bereits die Bundesliga-Saison prägten. Und in Spanien stehen nicht nur die beiden 21-jährigen Supertalente Pedri und Nico Williams in der Startelf, sondern auch Lamine Yamal, der mit seinen 16 Jahren noch so jung ist, dass er nach deutschem Recht eigentlich gar nicht spätabends spielen dürfte.