EM 2024 live: Deutschland – Dänemark – der Achtelfinal in Ticker und TV

Public Viewing, my ass. 11 Gründe, weshalb man die EM zuhause schauen sollte

Ob dies den Dänen nun auch in der ersten K.o.-Runde gegen Deutschland gelingt, siehst du hier ab 21 Uhr im Liveticker und im Stream vom deutschen Sender ZDF.

Gastgeber Deutschland geht als Favorit in den Achtelfinal gegen Dänemark, welches die Vorrunde mit drei Unentschieden gegen Slowenien, England und Serbien beendete. Dass sie Favoriten ärgern können, haben Christian Eriksen, Rasmus Höjlund und Co. bereits beim 1:1-Unentschieden gegen England gezeigt.

Trainer Julian Nagelsmann setzt jedoch erneut auf Arsenal-Star Havertz, während Füllkrug wieder nur auf einen Joker-Einsatz hoffen darf. Überraschend ist hingegen Florian Wirtz auf der Bank, für ihn spielt der bisher eher glücklose Leroy Sané. In der Defensive nahm der DFB-Coach ebenfalls zwei Änderungen vor.

Nach den starken Auftritten im Eröffnungsspiel der Heim-EM gegen Schottland und im zweiten Gruppenspiel gegen Ungarn erhielt die grosse deutsche Euphorie gegen die Schweiz einen kleinen Dämpfer. Erst in der Nachspielzeit kam Deutschland durch Joker Niclas Füllkrug zum Ausgleich, was eine Stürmer-Debatte lostrat. Viele Fans und unter anderem die Bild forderten, dass der 31-jährige BVB-Profi im Achtelfinal gegen Dänemark Kai Havertz im Sturmzentrum ersetzt.

Klare Ansage: Zuversichtliche Schweizer Fans vor dem Achtelfinal gegen Italien in Berlin.

Was sich in bloss zwei Wochen alles verändern kann! Das Schweizer Nationalteam startete mit wenig Kredit in die Fussball-EM. Doch vor dem Achtelfinal heute Abend gegen Italien hat der Wind gedreht.

Favoritin ist die Schweiz gegen Italien nicht. Aber wenn WM-Final-Schiedsrichter Szymon Marciniak um 18 Uhr den EM-Achtelfinal anpfeift, begegnen sich im Berliner Olympiastadion zwei Teams auf Augenhöhe.