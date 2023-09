Okafor beendet seine Torflaute und schiesst den ersten Treffer für seinen neuen Verein. Bild: EPA ANSA

Okafor trifft für Milan, überraschender Leader in Spanien

Heute Abend rollt der Ball nicht nur in der Super League, sondern auch in der Primera Division und der Serie A. In Spanien grüsst nach sieben Spielen ein unerwartetes Team von der Tabellenspitze, in Italien erzielte der Schweizer Noah Okafor seinen ersten Treffer.

Serie A

Cagliari – AC Milan 1:3

Der Schweizer Internationale Noah Okafor hat seine Torflaute beendet. Der 23-jährige Stürmer, der bei Milan erstmals in dieser Saison in der Startelf stand, traf beim 3:1 gegen den noch sieglosen Aufsteiger Cagliari in der 40. Minute zum 1:1. Es war nicht nur das erste Tor für Okafor im Dress der Rossoneri, sondern auch sein erster Pflichtspieltreffer seit Anfang November.

Beinahe hätte der Neuzugang von Salzburg noch vor der Pause nachgelegt. Beim Führungstreffer der Mailänder stand Okafor einschussbereit hinter Torschütze Fikayo Tomori.

Dank dem fünften Sieg im sechsten Spiel überholt Milan in der Tabelle Juventus Turin, das am Dienstag vorlegte, und liegt hinter Yann Sommers Inter auf Platz 2.

Cagliari - Milan 1:3 (1:2).

Tore: 29. Luvumbo 1:0. 40 Okafor 1:1. 45. Tomori 1:2. 60. Loftus-Cheek 1:3.

Bemerkungen: Milan mit Okafor.

Inter Mailand – Sassulo

Bericht folgt nach Spielende.

La Liga

Real Madrid – Las Palmas 2:0

Erster Verfolger des überraschenden Leaders Girona ist Real Madrid, das Las Palmas im Heimspiel 2:0 besiegte. Die beiden Teams stehen sich am Samstag beim Spitzenkampf in Girona gegenüber. An dritter Stelle folgt Barcelona, das am Dienstag beim 2:2 in Mallorca Punkte abgegeben hatte.

Real Madrid - Las Palmas 2:0 (1:0).

Joselu trifft in der 54. Minute zum 2:0 für Real Madrid. Video: streamja

Villareal – Girona 1:2

Der Tabellenleader in Spanien heisst nach sieben Runden überraschend Girona. Das katalanische Team, das die letzte Saison als Aufsteiger im 10. Rang abschloss, gewinnt auswärts gegen Villarreal 2:1.

Die Gäste gerieten kurz nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit durch einen Penalty in Rückstand, vermochten die Partie jedoch innert fünf Minuten zu drehen. Der ukrainische Stürmer Artem Dowbyk und der von Barcelona ausgeliehene Innenverteidiger Eric Garcia waren für die Treffer in der 56. respektive 61. Minute verantwortlich.

Villareal - Girona 1:2 (0:0).

Tore: 56. Dowbyk 1:0. 61. Garcia 2:0.

(kat/sda)