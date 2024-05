Lausanne-Ouchy verabschiedet sich mit Sieg – torlose Unentschieden in Basel und Lausanne

Dank eines Doppelschlags in der Startviertelstunde verabschiedet sich Stade Lausanne-Ouchy mit einem Sieg aus der Super League. Elies Mahmoud hiess der zweifache Torschütze bei den Gästen, die nach ihrer Premierensaison im Schweizer Oberhaus wieder in die Challenge League zurückkehren. Der FC Luzern vermochte durch einen von Max Meyer getretenen Penalty lediglich noch verkürzen.

Auch zwischen Lausanne-Sport und den Grasshoppers fielen keine Tore – beziehungsweise keine regulären Tore. Denn auf beiden Seiten wurde jeweils ein Treffer aberkannt: Sowohl Filipe De Carvalho bei den Gästen als auch Donat Rrudhani bei Lausanne jubelten umsonst. Lausanne verpasst es dadurch noch auf Platz 9 vorzurücken, während der Punkt für GC keine Auswirkungen hat. Schon vor der letzten Runde stand fest, dass das Team von Marco Schällibaum in die Barrage muss. Dort spielt es gegen den FC Thun und den Abstieg.

Die grösste Chance des Spiels: Michael Lang scheitert an Yverdon-Goalie Paul Bernardoni.

Den Klassenerhalt haben beide Teams bereits geschafft, so ging es im letzten Spiel der Saison für den FC Basel und Yverdon-Sport lediglich noch um den Schlussrang. Durch das 0:0 veränderte sich aber nichts mehr und so beendet der FCB die Saison auf dem 8. Platz, während sich die Waadtländer direkt dahinter einreihen.

Der vorerst letzte Super-League-Torschütze von Stade Lausanne-Ouchy: Elies Mahmoud traf in Luzern doppelt.

