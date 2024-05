In Genf fühlt sich Novak Djokovic sehr wohl. Bild: keystone

Novak Djokovic schwärmt von der Schweiz und Genf: «Ein toller Ort, um Tennis zu spielen»

Novak Djokovic ist beim ATP-250-Turnier in Genf die Attraktion der Woche. Vor seinem Auftakt gegen Yannick Hanfmann (ATP 85) stellt sich die Nummer 1 der Welt den Fragen der Medien.

«Ich bin hier, um Matches zu gewinnen und schöne Momente mit dem Publikum und meiner Familie zu verbringen», sagte der Serbe, der von der Umgebung in Eaux-Vives sichtlich begeistert war: «Es ist einer der schönsten Tennis-Clubs der Welt, der Park ist wunderschön und die Aussicht auf den See ist unglaublich. Es ist ein toller Ort, um Tennis zu spielen.»

Novak Djokovic wurde im Land von Roger Federer «und Stan Wawrinka», wie er nicht versäumte zu erwähnen, mit viel Wohlwollen empfangen. Am Dienstag war er einer Einladung des Fussballklubs gefolgt und hatte sich den Match Servette gegen YB im Stadion angesehen.

Ab Mittwoch will der Serbe die Sicherheit zurückgewinnen, die ihm in den letzten Wochen etwas gefehlt hat. Vom Turnier in Rom, wo er im Achtelfinal ausgeschieden war, habe er sich erholt, sagte Djokovic. «Ich fühle mich körperlich gut. Im Moment gibt es für mich kein besseres Training als Matches zu spielen.»

Ausblick aufs French Open

Djokovic bereitet sich in Genf auf das French Open vor, das in der Woche darauf beginnt. Auf dem Pariser Sandplatz, auf dem auch das olympische Turnier ausgetragen wird, zählt «Nole» zu den Favoriten. Er selbst nennt Rafael Nadal als ersten Anwärter auf den Sieg in Paris, auch wenn der Spanier in diesem Jahr oft mit Verletzungen zu kämpfen hat. «Er wird immer der grösste Favorit sein, wenn man bedenkt, was er dort alles erreicht hat.» Aber auch Alexander Zverev, Andrej Rublew, Stefanos Tsitsipas sowie Casper Ruud traut Djokovic einen Coup zu.

Rafael Nadal gewann das French Open bereits 14 Mal – sein Konkurrent traut ihm den nächsten Titel zu. Bild: keystone

Mit dem Norweger Ruud hatte Djokovic vor der Pressekonferenz trainiert. Die lockeren Ballwechsel zogen fast mehr Schaulustige an als die beiden zeitgleich stattfindenden Matches. «Es ist ein sehr schönes Gefühl, die Unterstützung hier zu spüren. Ich hoffe, viele junge Leute zu sehen. Ich möchte die Kinder dazu bringen, einen Schläger in die Hand zu nehmen und den Sport weiter wachsen zu lassen», sagte Djokovic.

Geburtstag in Genf

Auf das Ende seiner Karriere angesprochen, schwärmte der Grand-Slam-Rekordsieger von seiner Liebe zum Tennis und malte ein «ideales Szenario»: «Ich hoffe, dass ich meine Karriere so beenden kann, wie ich es mir wünsche, ohne Verletzungen. Es ist sehr schwer zu sehen, was Nadal mit seinen körperlichen Problemen durchmacht.»

Djokovic, der am Mittwoch 37 Jahre alt wird, ist froh, dass sein Körper es ihm noch erlaubt, auf höchstem Niveau zu spielen. «Ich mache es immer noch aus Leidenschaft. Das ist mir wichtiger als alles andere», sagte er. (nih/sda)