Grandiose Kulisse in Bern – holt die Nati gegen Island den 1. Sieg an der Heim-EM?

In ihrem zweiten Gruppenspiel an der Heim-EM trifft die Schweiz auf Island. Mit einem Sieg hätte die Nati die Viertelfinal-Qualifikation im letzten Spiel gegen Finnland in den eigenen Füssen. Auch bei einem Punktgewinn darf sie weiter auf ein Weiterkommen hoffen. Verliert sie gegen Island, wäre die Schweiz zum Abschluss auf Schützenhilfe von Norwegen angewiesen.

Nati-Trainerin Pia Sundhage verändert ihr Team im Vergleich zum Eröffnungsspiel gegen Norwegen (1:2) auf zwei Positionen: Im Sturm ersetzt Sydney Schertenleib Riola Xhemaili, ausserdem spielt Svenja Fölmli statt Noemi Ivelj. Fölmli bildet mit Barcelona-Juwel Schertenleib die Sturmspitze, dafür rückt Géraldine Reuteler eine Reihe nach hinten.

Vonseiten der Fans ist den Schweizerinnen eine grossartige Unterstützung sicher. Das Wankdorfstadion in Bern ist ausverkauft, schon vor dem Spiel sorgten die Fans mit einem Fanmarsch für fantastische Stimmung. 12'000 Schweizerinnen und Schweizer sowie 2000 Isländerinnen und Isländer stellten gemeinsam einen neuen Rekord für den grössten Fanmarsch an einer Europameisterschaft der Frauen auf.

Die letzten Aufeinandertreffen zwischen der Schweiz und Island in der Nations League deuten auf eine ausgeglichene Partie hin. Beide Direktduelle endeten Unentschieden: 0:0 in Zürich und 3:3 in Reykjavik.

Das zweite Gruppenspiel der Nati an der Heim-EM verfolgst du hier ab 21 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF.