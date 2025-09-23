bedeckt12°
Dembélé holt den Ballon d'Or – hier sind alle Gewinnerinnen und Gewinner

epa12398753 Paris Saint-Germain&#039;s player Ousmane Dembele poses with the Men&#039;s Ballon d&#039;Or trophy during the Ballon d&#039;Or 2025 ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris, France, 2 ...
Vom Sorgenkind zum besten Fussballer der Welt: Ousmane Dembélé mit der goldenen Trophäe.Bild: keystone

Ousmane Dembélé gewinnt den Ballon d'Or 2025. Der Stürmer von Paris Saint-Germain verweist Lamine Yamal auf den 2. Platz. Bei den Frauen ist die Siegerin die gleiche wie in den Jahren zuvor.
23.09.2025, 00:3423.09.2025, 01:27
Inhaltsverzeichnis
Ballon d'OrBallon d'Or FémininKopa TrophyYashin TrophyJohan Cruyff TrophyGerd Müller TrophyTeam des Jahres

Ballon d'Or

Dembélé gewann in der letzten Saison mit Paris Saint-Germain neben der Meisterschaft und dem französischen Cup die Champions League. In 53 Spielen erzielte er 35 Tore und bereitete 16 vor. Er folgt auf den Spanier Rodri.

Dembélé setzte sich bei der Wahl vor Barcelonas Lamine Yamal und seinem portugiesischen Teamkollegen Vitinha durch. Dem 18-jährigen Yamal blieb zum zweiten Mal in Folge die Trophäe als bester Nachwuchsspieler. Der spanische Europameister und Vorjahressieger Rodri stand wegen seiner langen Verletzungspause aufgrund eines Kreuzbandrisses nicht auf der Liste der 50 Nominierten.

epa12398763 Paris Saint-Germain&#039;s player Ousmane Dembele accepts the Men&#039;s Ballon d&#039;Or trophy during the Ballon d&#039;Or 2025 ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris, France, 22 S ...
Kanns kaum fassen: Ousmane Dembélé, als er auf die Bühne gerufen wurde.Bild: keystone
Die Statistik zeigt, welcher Fussballer heute Abend den Ballon d'Or erhalten sollte

Ballon d'Or Féminin

Der zum sechsten Mal verliehene Ballon d'Or féminin war fest in spanischer Hand. Zum dritten Mal in Folge ging die Auszeichnung an Aitana Bonmati. Die Mittelfeldspielerin vom FC Barcelona verwies ihre Landsfrauen Mariona Caldentey und Alexia Putellas auf die weiteren Plätze.

epaselect epa12398733 Barcelona&#039;s Aitana Bonmati accepts the Women&#039;s Ballon d&#039;Or during the Ballon d&#039;Or 2025 ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris, France, 22 September 2025 ...
Für sie ist der Gang auf die Bühne bereits Routine: Aitana Bonmatí holt den dritten Titel in Folge.Bild: keystone

Kopa Trophy

Wie im Vorjahr sichert sich Lamine Yamal den Titel des besten jungen Spielers. Er ist der erste Spieler, der sich den seit 2018 vergebenen Titel in der Ballon-d'Or-Nachwuchskategorie zweimal sichern konnte.

Barcelona&#039;s Spanish player Lamine Yamal receives the Kopa Trophy during the 69th Ballon d&#039;Or (Golden Ball) award ceremony at Theatre du Chatelet in Paris, Monday, Sept. 22, 2025. (AP Photo/T ...
Lamine Yamal gehört mit 18 Jahren zur etablierten Weltspitze.Bild: keystone

Bei den Frauen triumphierte ebenfalls eine junge Spanierin, ebenfalls in Diensten des FC Barcelona: Die 19-jährige Vicky. Die Auszeichnung wurde bei den Frauen zum ersten Mal vergeben.

Barcelona&#039;s Spanish player Vicky López receives the Kopa Trophy during the 69th Ballon d&#039;Or (Golden Ball) award ceremony at Theatre du Chatelet in Paris, Monday, Sept. 22, 2025. (AP Photo/Th ...
Vicky spielt bei Barça im Mittelfeld.Bild: keystone

Yashin Trophy

Zum besten Torhüter der Saison wurde wie 2021 Gianluigi Donnarumma erkoren. Der im Sommer zu Manchester City gewechselte italienische Nationalgoalie gewann mit Paris Saint-Germain in der Vorsaison das Triple. Yann Sommer, der einzige nominierte Schweizer in sämtlichen Kategorien, hatte nicht unerwartet das Nachsehen. Seine fantastischen Paraden auf dem Weg in den Final der Champions League mit Inter Mailand hievten ihn auf den ausgezeichneten 3. Platz hinter Donnarumma und Liverpool-Keeper Alisson Becker.

Bei den Frauen triumphierte Englands Nationaltorhüterin und Aushängeschild Hannah Hampton. Die 24-Jährige brillierte beim EM-Titel der Engländerinnen in der Schweiz.

epa12398710 Italy&#039;s goalkeeper Gianluigi Donnarumma (L) and England&#039;s goalkeeper Hannah Hampton accept the Yashin Trophy during the Ballon d&#039;Or 2025 ceremony at the Theatre du Chatelet ...
Top-Goalie-Duo: Gigi Donnarumma und Hannah Hampton.Bild: keystone

Johan Cruyff Trophy

Auch die Auszeichnung für den besten Trainer geht nach Paris. Luis Enrique baute aus PSGs verwöhntem Starensemble eine funktionierende Einheit, die sich dominant auf Europas Thron schwang. Der Spanier durfte mit den Franzosen bereits das zweite Triple seiner Karriere feiern. 2015 führte er den FC Barcelona in ähnliche Sphären.

epa12398680 Paris Saint-Germain head coach Luis Enrique appears on screen as he receives the mens Johan Cruyff Trophy for Coach of the Year during the Ballon d&#039;Or 2025 ceremony at the Theatre du ...
Luis Enrique liess sich per Screen zuschalten.Bild: keystone

Bei den Frauen triumphierte wenig überraschend Sarina Wiegman. Die Niederländerin coachte Englands Europameisterinnen.

Gerd Müller Trophy

Als bester Torschütze der zurückliegenden Saison wurde Viktor Gyökeres ausgezeichnet. Der Schwede netzte in 52 Spielen für seinen Klub Sporting Lissabon und das Nationalteam 54 Mal. Ab dieser Saison stürmt der 27-Jährige nun in der Premier League für Arsenal.

Bei den Frauen wurde Torjäger-Auszeichnung 2025 ebenfalls zum ersten Mal vergeben: Es gewann die Polin Ewa Pajor, die für den FC Barcelona am Laufmeter netzte.

Sporting&#039;s Viktor Gyokeres receives the Gerd Muller Trophy during the 69th Ballon d&#039;Or (Golden Ball) award ceremony at Theatre du Chatelet in Paris, Monday, Sept. 22, 2025. (AP Photo/Thibaul ...
Viktor Gyökeres war der beste Torjäger der abgelaufenen Saison.Bild: keystone

Team des Jahres

Beim Team des Jahres führte kein Weg an Triple-Gewinner PSG vorbei. Bei den Frauen setzte sich der FC Arsenal, bei dem letzte Saison auch die Schweizerin Lia Wälti beschäftigt war, durch. (con)

Mehr Fussball:
