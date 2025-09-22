trüb und nass12°
Sport
Fussball

Ballon d'Or: Ousmane Dembélé gilt als Favorit – vor Yamal und Mbappé

Die Statistik zeigt, welcher Fussballer heute Abend den Ballon d'Or erhalten sollte

Ousmane Dembélé gilt als Favorit für den Gewinn des Ballon d'Or 2025. Geht es rein nach statistischen Werten, war der Franzose von Paris Saint-Germain nicht der beste Fussballer des Jahres.
22.09.2025, 11:17

Ousmane Dembélé, Lamine Yamal oder Kylian Mbappé? Die drei sind die meistgenannten Anwärter für den Gewinn des Ballon d'Or 2025. Dembélé führte Paris Saint-Germain zum Triumph in der Champions League und ist bei den Buchmachern der klare Favorit.

epa11736848 Rodri of Manchester City poses with The Ballon d&#039;Or trophy ahead of the English Premier League soccer match between Manchester City and Tottenham Hotspur in Manchester, Britain, 23 No ...
2024 ging der Ballon d'Or an Spaniens Europameister Rodri von Manchester City.Bild: keystone

Journalisten aus den besten hundert Ländern der FIFA-Weltrangliste entscheiden über den Sieger. Zweifellos werden sie zur Urteilsfindung über Zahlen brüten, doch letztlich sind es subjektive Entscheidungen, die zum Ergebnis führen.

Wie sähe die Rangliste aus, wenn Gefühle und Vorlieben vollkommen beiseite gelegt und nur statistische Werte bei der Bestimmung des Siegers helfen würden?

Genau das hat das in Neuenburg ansässige International Centre for Sports Studies (CIES) gemacht. Es hat einen Index entwickelt, der Leistungen objektiv beurteilt (den Schlüssel findest du hier). Eines ist klar: Ginge es nur darum, würde der Ballon d'Or nicht an Topfavorit Dembélé gehen. Die Top Ten:

Vinicius Jr. 🇧🇷

FILE - Real Madrid&#039;s Vinicius Junior celebrates scoring his side&#039;s second goal during the Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and Mallorca in Madrid, Saturday, Aug. 30, 2025. (A ...
Bild: keystone

Klub: Real Madrid
Rating: 95,1

Achraf Hakimi 🇲🇦

epa12148360 Achraf Hakimi of PSG celebrates with the trophy after winning the UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain and Internazionale Milano in Munich, Germany 31 May 2025. EPA/FILI ...
Bild: keystone

Klub: Paris Saint-Germain
Rating: 95,2​

Joshua Kimmich 🇩🇪

epa12113195 Goalkeeper Manuel Neuer of Munich (L) and Joshua Kimmich of Munich (R) celebrate on the balcony of the City Hall at Marienplatz Square in front of supporters in Munich, Germany, 18 May 202 ...
Bild: keystone

Klub: Bayern München
Rating: 95,2​

Ousmane Dembélé 🇫🇷

epa12148325 Ousmane Dembele of PSG celebrates with the trophy after winning the UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain and Internazionale Milano, in Munich, Germany 31 May 2025. EPA/C ...
Bild: keystone

Klub: Paris Saint-Germain
Rating: 95,6​

Mohamed Salah 🇪🇬

epa12134913 Liverpool player Mohamed Salah celebrates with the Premier League trophy after the English Premier League match between Liverpool and Crystal Palace in Liverpool, Britain, 25 May 2025. EPA ...
Bild: keystone

Klub: FC Liverpool
Rating: 96,2​

Michael Olise 🇫🇷

Bayern Munich&#039;s Michael Olise celebrates scoring his side&#039;s 2nd goal during the Club World Cup Group C soccer match between Bayern Munich and Boca Juniors in Miami Gardens, Fla., Friday, Jun ...
Bild: keystone

Klub: Bayern München
Rating: 96,8​

Virgil van Dijk 🇳🇱

epa12136355 Liverpool captain Virgil van Dijk lifts the Premier League trophy after the English Premier League match between Liverpool and Crystal Palace in Liverpool, Britain, 25 May 2025. EPA/PETER ...
Bild: keystone

Klub: FC Liverpool
Rating: 97,2​

Pedri 🇪🇸

epa12114898 FC Barcelona&#039;s Pedri (C) lifts LaLiga&#039;s trophy following the Spanish LaLiga soccer match between FC Barcelona and Villarreal CF, in Barcelona, Spain, 18 May 2025. EPA/Toni Albir
Bild: keystone

Klub: FC Barcelona
Rating: 97,5​

Kylian Mbappé 🇫🇷

Real Madrid&#039;s Kylian Mbappe celebrates after scoring his side&#039;s second goal during the Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and Espanyol at the Santiago Bernabeu stadium in Madri ...
Bild: keystone

Klub: Real Madrid
Rating: 98,6​

Lamine Yamal 🇪🇸

epa11699062 FC Barcelona&#039;s Lamine Yamal poses with his Kopa Trophy for the best player under the age of 21 prior the Spanish LaLiga soccer match between FC Barcelona and Espanyol Barcelona, in Ba ...
Bild: keystone

Klub: FC Barcelona
Rating: 100​

Wer ist dein Sieger?

Bist du einverstanden mit dem Ranking des CIES oder siehst du einen anderen Spieler ganz vorne?

» Hier findest du die Liste mit den besten 100 Fussballern der Welt 2024/25.

Mit Granit Xhaka auf Rang 22 – ein Platz vor Lionel Messi – gehört auch ein Schweizer Fussballer zu denjenigen mit den wertvollsten Leistungen in der vergangenen Saison. Der Nati-Captain kommt auf ein Rating von 92,7. Auf der offiziellen Liste der 30 Nominierten fehlt Xhaka. (ram)

Kommentar
Pyro und Randale in Aarau: Warum das Brügglifeld Fluch und Segen ist
Mehr Fussball:
Themen

Das könnte dich auch noch interessieren:
