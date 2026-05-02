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YB-Frauen folgen FCZ, Servette und Basel in die Playoff-Halbfinals

Den FCZ-Frauen reichte am Freitagabend ein 0:0 für das Weiterkommen.
Den FCZ-Frauen reichte am Freitagabend ein 0:0 für das Weiterkommen.Bild: www.fcz.ch/

YB-Frauen folgen FCZ, Servette und Basel in die Playoff-Halbfinals – FCSG mit Protest

Servette Chênois, der FC Zürich und mit Vorbehalt auch der FC Basel stehen in der Women's Super League in den Playoff-Halbfinals.
02.05.2026, 19:0802.05.2026, 19:08
Inhaltsverzeichnis
YB – Rapperswil-JonaGC – ZürichBasel – St.GallenServette – Aarau

YB – Rapperswil-Jona

Die Titelverteidigerinnen stehen in den Playoff-Halbfinals der Women's Super League. Im letzten Viertelfinal-Rückspiel machten die YB Frauen das Weiterkommen mit dem 4:1-Heimsieg gegen Rapperswil-Jona perfekt. Die Bosnierin Maja Jelcic traf zweimal. Bereits das Hinspiel hatte YB mit 1:0 gewonnen.

GC – Zürich

Die FCZ-Frauen brachten gegen die Grasshoppers ihren Vorsprung aus dem Hinspiel ins Trockene. Eine Woche nach dem 2:0-Sieg reichte am Freitagabend ein 0:0 für das Weiterkommen. Mit GC ist damit der Playoff-Finalist des vergangenen Jahres bereits aus dem Rennen um den Meistertitel ausgeschieden.

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Bild: www.fcz.ch
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Basel – St.Gallen

Der FC Basel gewinnt das Viertelfinal-Rückspiel gegen St. Gallen nach Penaltyschiessen. Vom Elfmeterpunkt aus versagen den Ostschweizerinnen die Nerven - zwei Spielerinnen verschiessen, während Basel souverän vier von vier Penaltys verwandelt. Damit konnte der FCSG den 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel nicht verteidigen und für die Überraschung sorgen.

Das Duell könnte allerdings noch ein juristisches Nachspiel haben. Grund dafür ist eine Einwechslung des FC Basel kurz vor Ende der Verlängerung: Offenbar stand die eingewechselte Spielerin nicht auf dem offiziellen Matchblatt. Die Gäste aus St. Gallen legten nach dem Vorfall Spielfeldprotest ein.

Der Verband prüft St. Gallens Protest
Der Schweizerische Fussballverband prüft einen möglichen regelwidrigen Einsatz einer Baslerin im Playoff-Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC St. Gallen. Wie der SFV mitteilte, wurde der Einspruch der Ostschweizerinnen fristgerecht eingereicht. Nach Eingang der Stellungnahme wird die Direktion Frauenfussball des SFV den Fall prüfen und beurteilen.

Der FC Basel hatte am Freitag daheim im Rückspiel das in St. Gallen eingehandelte 0:1-Handicap wettgemacht und sich im Penaltyschiessen die Halbfinal-Qualifikation gesichert. Dabei sollen die Baslerinnen aber in der Verlängerung mit Lena Bubendorf eine Spielerin eingewechselt haben, die nicht auf dem Matchball stand.
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bild: https://www.instagram.com/fcbasel1893frauen/

Servette – Aarau

Die Genferinnen, die als Qualifikationssiegerinnen in die Playoffs starteten, gewannen das Rückspiel gegen die Frauen des FC Aarau deutlich mit 4:0. Drei dieser Tore erzielte Magdalena Sobal. Bereits das Hinspiel hatte Servette mit 2:1 gewonnen.

Am Samstag steht das letzte Viertelfinal-Rückspiel an. In Bern treffen die YB-Frauen auf Rapperswil-Jona. Die amtierenden Meisterinnen aus der Hauptstadt starten mit einem Vorsprung von 1:0 ins Rückspiel.

Die Halbfinal-Hinspiele finden zwischen dem 8. und 10. Mai statt. (sda)

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