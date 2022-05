«Jetzt wird es eine lange Nacht» – das sagen die FCZ-Protagonisten zum Meistertitel

André Breitenreiter (Trainer FCZ):

«Fantastisch! Wir haben heute wieder gesehen, wie die Mannschaft funktioniert. Die Spieler machen es mir so einfach, jeden Tag auf dem Platz zu stehen. Das Team hat so viel Charakter, so viel Herz, so viel Liebe. Eine ganz tolle Mannschaft. Wir sind zu Recht Schweizer Meister geworden.»