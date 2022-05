Video: watson

Zürcher Meisterparty in Basel – der FCZ holt sich den 13. Titel der Klubgeschichte

Der FC Zürich ist zum 13. Mal Schweizer Meister. Die Zürcher sichern sich den Erfolg in der fünftletzten Runde der Super League dank dem 2:0 in Basel.

Basel – Zürich 0:2

Der FC Zürich macht den 13. Meistertitel in Basel perfekt. Die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter gewinnt beim FCB 2:0 und lanciert seine Feierlichkeiten wie 2006 im St.-Jakob-Park.

So feiert der FCZ den Titel in Basel: Video: watson

Anders als am berühmt-berüchtigten 13. Mai 2006, der als «Schande von Basel» in die Annalen eingegangenen war, hielt sich die Dramatik am 1. Mai 2022 trotz des heiklen Datums in Grenzen. Assan Ceesay per Kopf nach einer Freistossflanke von Blerim Dzemaili und Nikola Boranijasevic mit einer platzierten «Spitzguuge» nach einem Querpass von Adrian Guerrero trafen für den FCZ in den Minuten vor dem Pausenpfiff. Danach brachten die Gäste den Sieg sicher ins Trockene.

Ceesay bringt den FCZ per Kopf in Führung. Video: SRF

Das 2:0 für den FCZ durch Boranijasevic. Video: SRF

Dank des üppigen Vorsprungs, vier Runden vor Schluss führen die Zürcher die Tabelle mit nunmehr 16 Punkten Reserve an, war die Vollzugsmeldung des FCZ-Meistertitels nur noch eine Vollzugsmeldung. Dass der FCZ den Titel im St.-Jakob-Park eintüten konnte, verlieh dem Ganzen dennoch eine besondere Würze. Für den FCB war es eine bittere Pille, schmerzhaft nicht nur weil mit Michael Lang, Valentin Stocker und Liam Miller drei Spieler verletzt ausgewechselt werden mussten. Für die Gäste fühlte sich die Vollzugsmeldung im Stadion des Rivalen noch etwas süsser an.

So ist der FCZ Schweizer Meister geworden. Video: SRF

Nach Jahren der sportlichen Tristesse und der langen coronabedingten Flaute in den Stadien hätte es kaum einen stimmungsvolleren Rahmen für den ersten FCZ-Meistertitel nach 13 Jahren geben können. 33'810 Zuschauer, so viele wie noch in keinem Schweizer Stadion in dieser Saison, füllten die Ränge des St.-Jakob-Park. Rund 5000 FCZ-Supporter waren in Fanzügen aus Zürich angereist.

Die FCZ-Spieler feiern vor den mitgereisten Fans. Bild: keystone

Die Gastgeber starteten schwungvoller in die Partie, der FCZ antwortete mit Härte und profitierte zunächst davon, dass Schiedsrichter Fedayi San sehr viel durchgehen liess. Nach einer Viertelstunde musste Lang verletzt raus, zehn Minuten später Captain Stocker und in der zweiten Halbzeit auch noch Millar, der sich wohl den Arm brach.

Während die Zürcher in der erweiterten Gästekurve ihre Feierlichkeiten vorzeitig lancierten und nach dem Schlusspfiff auf den Platz stürmten, hielt sich die Basler Muttenzerkurve in ihrem Frust im Stadion zurück.

Klublegenden gratulieren dem FCZ zum Titel. Video: SRF

Basel - Zürich 0:2 (0:2)

33'810 Zuschauer. - SR San.

Tore: 40. Ceesay (Dzemaili) 0:1. 45. Boranijasevic (Guerrero) 0:2.

Basel: Lindner; Lang (14. Katterbach/67. Pavlovic), Frei, Pelmard, Lopez; Burger, Xhaka; Stocker (25. Kasami), Esposito (67. Fernandes), Millar (67. Szalai); Ndoye.

Zürich: Brecher; Kamberi, Kryeziu, Aliti; Boranijasevic (84. Rohner), Doumbia, Dzemaili (64. Hornschuh), Guerrero; Marchesano (64. Coric); Ceesay (46. Kramer), Tosin (72. Gnonto).

Bemerkungen: Basel ohne Tavares (gesperrt), Essiam, Males und Petretta (alle verletzt). Zürich ohne Omeragic (verletzt). 14. Lang verletzt ausgeschieden. 25. Stocker verletzt ausgeschieden. 64. Millar verletzt ausgeschieden. Verwarnungen: 28. Ceesay (Foul). 30. Lopez (Foul). 34. Kasami (Unsportlichkeit). 34. Kryeziu (Unsportlichkeit). 64. Doumbia (Foul/im nächsten Spiel gesperrt). 81. Ndoye (Foul). 89. Pavlovic (Foul).

Die kompletten Highlights der Partie. Video: YouTube/blue Sport

Luzern – Lausanne 3:0

Der FC Luzern wahrt die Chancen, den Barrage-Platz in den letzten vier Runden einem Konkrrenten abzutreten. Die Innerschweizer besiegen zuhause den designierten Direktabsteiger Lausanne-Sport 3:0.

Das 1:0 erzielte mit einem Kopfball nach 28 Minuten der junge, aufstrebende Innenverteidiger Marco Burch, der sich in der Rückrunde nunmehr schon dreimal als Torschütze hervorgetan hat. Die Waadtländer liessen sich in der ersten Halbzeit nicht dominieren. Kurz vor der Pause und direkt danach kamen sie dem Ausgleich nahe. Klare Unterschiede traten erst in der zweiten Halbzeit zutage. Das 2:0 nach 54 Minuten, das Ardon Jashari mit einem prächtigen Schlenzschuss erzielte, bedeutete praktisch die Entscheidung.

Die Penaltyszene und das 3:0 von Luzern. Video: SRF

Lausanne-Sport wird nach zwei Saisons in die Challenge League zurückkehren, daran gibt es keinen Zweifel mehr. Die nunmehr zehn Punkte Rückstand auf Luzern wären in den letzten vier Runden nur mit einem Wunder wettzumachen - besonders für eine Mannschaft, die bislang nur 4 von 32 Meisterschaftsspielen gewonnen hat.

Luzern - Lausanne-Sport 3:0 (1:0)

10'419 Zuschauer. - SR Cibelli.

Tore: 28. Burch (Dräger) 1:0. 54. Jashari (Abubakar) 2:0. 76. Ugrinic (Foulpenalty) 3:0.

Luzern: Müller; Dräger (85. Sidler), Burch, Simani, Frydek; Jashari (85. Emini); Schulz (71. Gentner), Ugrinic (81. Cumic); Campo; Abubakar (81. Ndiaye), Kvasina.

Lausanne-Sport: Castella; Zohouri, Grippo (79. Monteiro), Poundjé; Trébel; Alakouch (46. Coyle), Sanches, Kukuruzovic (72. Ouattara), Mahou; Pollero (55. Koyalipou), Amdouni.

Bemerkungen: Luzern ohne Sorgic (gesperrt), Schürpf, Monney, Loretz (alle verletzt), Rupp und Jaquez (beide krank). Lausanne-Sport ohne Husic (gesperrt), Turkes, Suzuki und Koné (alle verletzt). 49. Pfostenschuss Sanches. 75. Gelb-rote Karte gegen Mahou (Foul). Verwarnungen: 19. Simani (Reklamieren), 23. Mahou (Foul), 25. Burch (Foul), 34. Poundjé (Foul), 52. Kukuruzovic (Foul). (pre/sda)

Die kompletten Highlights der Partie. Video: YouTube/blue Sport