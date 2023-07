Sions Präsident Christian Constantin verriet die Inspirationsquelle für die neuen Trikots. Bild: keystone

Christian Constantin über neue Sion-Leibchen: «Von den Trikots der Sowjets übernommen»

Der FC Sion hat die Trikots, mit denen das Team in der nächsten Saison im Tourbillon auflaufen wird, vorgestellt.

Nach dem Abstieg in die Challenge League setzen die Walliser auf ein schlichtes Design, bei dem neben dezenten dunkelroten Streifen lediglich die Schriftzüge von Liga-Sponsor «Dieci» und dem Brustsponsor «CCSA» herausstechen. Letzteres ist das Architektur-Unternehmen von Präsident Christian Constantin. Dieser hat sich für die neuen Leibchen Inspiration an ganz besonderer Stelle geholt, wie er gemäss «Le Nouvelliste» erzählt.

«Den Jugendlichen wird es wohl nichts mehr sagen, aber meine Generation wurde von den Trikots der ehemaligen UdSSR geprägt», so der 66-Jährige. Besonders wie die vier Buchstaben des Hauptsponsors in weisser Schrift auf rotem Grund stehen, erinnern an die Fussball- und Hockey-Trikots der Nationalteams der Sowjetunion. «Ich habe deren Konzept übernommen», sagt Constantin.

So sahen die Trikots der UdSSR aus. Bild: imago sportfotodienst

In der ersten Saison in der Challenge League seit 2005/06 strebt der FC Sion den direkten Wiederaufstieg an. Wie lange Constantin die Zügel noch in der Hand halten wird, ist unklar. Der Besitzer kündete seinen Rücktritt auf den Sommer 2024 an, doch daran, dass er es ernst meint, gibt es nach wie vor Zweifel. (nih)