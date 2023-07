«Normal, dass er mit Spielerinnen schläft»: Schwere Vorwürfe gegen Sambias Nationaltrainer

Folgen haben die Vorwürfe für Mwape aktuell keine. Bei der WM in Australien und Neuseeland soll er an der Seitenlinie stehen. Mit Japan, Spanien und Costa Rica bildet die afrikanische Mannschaft eine Gruppe.

Der «Guardian» fragte auch bei Mwape an, ein Statement bekam er nicht. Nur einen Verweis auf den sambischen Fussballverband FAZ, der eine Stellungnahme aus dem vergangenen September wiederholte: «Obwohl uns keine offiziellen Beschwerden von irgendjemandem zu den Vorwürfen vorliegen, nehmen wir diese Vorwürfe sehr ernst und haben eine Untersuchung in dieser Angelegenheit eingeleitet.»

Nach dem 3:3-Unentschieden im Testspiel in der Schweiz gewann Sambia am Freitag die WM-Generalprobe gegen Deutschland. Doch wenige Tage später ist die Freude bereits verflogen.

So sieht Roger Federers Anwesen am Zürichsee aus, das gerade gebaut wird

Die «Nacht von Sheffield» – Köbi Kuhn sorgt für den grössten Skandal der Nati-Geschichte

11. Juli 1966: Es beginnt an diesem lauen Sommerabend mit einer verspäteten Heimkehr von drei Schweizer Spielern ins WM-Hotel. Diese «Nacht von Sheffield» wird den Schweizer Fussball aber fast zwei Jahre lang verdunkeln.

Bereits kurz vor der Abreise der Schweizer an die WM in England geschieht schon Einmaliges. Mittelfeldspieler Philippe Pottier wird von der Liste der 22 WM-Spieler gestrichen. Weil er statt ins Trainingslager lieber mit seiner Gattin vom 25. Juni bis zum 2. Juli in die Ferien will. Was natürlich nicht bewilligt wird.