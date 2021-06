Sport

Fussball

EM 2020: Ronaldo stellt mit 109. Portugal-Treffer den Tor-Weltrekord ein



Bild: keystone

Ronaldo stellt Ali Daeis Tor-Weltrekord ein – und ballert Portugal so in den Achtelfinal

Frankreich sichert sich mit dem 2:2 gegen Portugal den Sieg in der Gruppe F und ist damit Achtelfinal-Gegner der Schweiz. Je zweimal Cristiano Ronaldo und Karim Benzema treffen zum Abschluss der Vorrunde. Die Portugiesen treffen in der K.o.-Runde auf Belgien.

Frankreichs Spiel in Budapest hatte wie schon gegen Deutschland (1:0) und Ungarn (1:1) auch gegen Portugal wieder seine Höhen und Tiefen. Dass der Weltmeister mit einem 1:1 in die Pause konnte, verdankte er eigentlich nur einem sehr günstig erhaltenen Penalty in den Schlussminuten der ersten Halbzeit. Kylian Mbappé fiel, und Karim Benzema traf vom Elfmeterpunkt sicher.

Für den Rückkehrer in die französische Nationalmannschaft war es das erste Länderspiel-Tor seit Herbst 2015. Nur zwei Minuten nach dem Seitenwechsel doppelte der Stürmer von Real Madrid nach einem herrlichen Pass von Paul Pogba nach.

bild: screenshot srf

Auf das 1:2 antwortete für das zwischenzeitlich virtuell ausgeschiedene Portugal nach einer Stunde Cristiano Ronaldo. Der Captain traf mittels Handspenalty, nachdem er in der 31. Minute schon einen Foulpenalty sicher zum 1:0 verwertet hatte. Ronaldo hat an dieser Endrunde nun schon fünfmal getroffen und in 178 Länderspielen insgesamt 109 Mal. Damit egalisierte er den Weltrekord des Iraners Ali Daei. Der ehemalige Stürmer hatte für sein Land 109 Treffer in 149 Länderspielen erzielt.

Der 36-jährige Portugiese war im letzten EM-Gruppenspiel gegen Frankreich zudem zum 20. und 21. Mal an einer Welt- oder Europameisterschaft erfolgreich. Damit ist der Captain der «Seleção» nun alleiniger Rekordhalter vor dem Deutschen Miroslav Klose (19 Tore).

Only two men in international football history have scored 109 goals:



🇮🇷 Ali Daei

🇵🇹 Cristiano Ronaldo



RECORD. EQUALLED. 🤯 pic.twitter.com/TGj51Q1RPF — Squawka Football (@Squawka) June 23, 2021

Die zwei versenkten Penaltys gegen Frankreich waren Ronaldos Tore 4 und 5 im laufenden Turnier. Er hält nun bei 14 EM-Treffern insgesamt. Den alleinigen Rekord in dieser Sparte hatte er bereits mit seiner Doublette im Auftaktspiel gegen Ungarn übernommen.

Trotz Ronaldos Rekord war Frankreich in der letzten halben Stunde dem Sieg etwas näher. Portugals Goalie Rui Patricio musste zweimal entscheidend eingreifen: nach einem Schuss von Pogba und gleich darauf gegen Antoine Griezmann. Mit dem Remis sicherte sich Portugal das Weiterkommen. Im Achtelfinal wartet allerdings nun Belgien. (pre/sda)

Das Telegramm:

Portugal - Frankreich 2:2 (1:1)

Puskas-Arena, Budapest. - 55'000 Zuschauer. - SR Lahoz (ESP).

Tore: 31. Ronaldo (Foulpenalty) 1:0. 45. Benzema (Foulpenalty) 1:1. 47. Benzema 1:2. 60. Ronaldo (Handspenalty) 2:2.

Portugal: Rui Patricio; Semedo (79. Dalot), Dias, Pepe, Guerreiro; Moutinho (73. Neves), Danilo (46. João Palhinha), Sanches (88. Sergio Oliveira); Bernardo Silva (73. Bruno Fernandes), Ronaldo, Diogo Jota.

Frankreich: Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez (46. Digne/52. Rabiot); Pogba, Kanté; Tolisso (66. Coman), Griezmann (86. Sissoko), Mbappé; Benzema.

Bemerkungen: Frankreich ohne Dembélé (verletzt). 67. Rui Patricio lenkt Schuss von Pogba an die Latte. Verwarnungen: 28. Lloris (Foul). 36. Hernandez (Foul). 40. Griezmann (Foul). 83. Kimpembe (Foul). (pre/sda)

Die Tabelle:

Die EM-Achtelfinals Samstag, 26. Juni, 18.00 Uhr

Wales – Dänemark

Samstag, 26. Juni, 21.00 Uhr

Italien – Österreich

Sonntag, 27. Juni, 18.00 Uhr

Niederlande – Tschechien

Sonntag, 27. Juni, 21.00 Uhr

Belgien – Portugal

Montag, 28. Juni, 18.00 Uhr

Kroatien – Spanien

Montag, 28. Juni, 21.00 Uhr

Frankreich – Schweiz

Dienstag, 29. Juni, 18.00 Uhr

England – Deutschland

Dienstag, 29. Juni, 21.00 Uhr

Schweden – Ukraine

