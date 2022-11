Constantin schützt Balotelli: «Macht doch in der Deutschschweiz eure eigene Meisterschaft»

… die Social-Media-Tirade von Balotelli:

«Ich denke, Mario hat recht. In kürzester Zeit hat er das Gefühl auf den Punkt gebracht, das wir hier in der Romandie, speziell im Wallis, seit Jahren haben: Dass diese Meisterschaft geschoben ist. Wenn ein Spieler wie Balotelli so etwas rauslässt, dann ist das ein Hilferuf.»