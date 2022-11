Meinst du Haaland? Wie Google die schwedische Region Halland ärgert

Wie Sandberg betonte, freue sich die Region jedoch, wenn ManCity-Star Erling Haaland ihr einen Besuch abstatte. Viele Norweger:innen würden jedes Jahr nach Halland reisen, um dort Urlaub zu machen, weshalb er sich «wie daheim fühlen» würde. Daraufhin richtete er sich an den Spieler und fragte, ob sie sich im kommenden Sommer sehen werden: «Wir sehen uns nächsten Sommer in Halland, Haaland?»

Im Sommer dieses Jahres ist Erling Haaland vom BVB zu Manchester City gewechselt. Das bedeutete für den Mittelstürmer noch mehr Popularität und einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere. Eine schwedische Provinz gab hingegen nun an, genau darunter zu leiden.

Die 14. Unihockey-Weltmeisterschaft wird in der Schweiz ausgetragen. Am 5. November 2022 geht es los in Zürich. In 48 Spielen machen dann 16 Nationen den Weltmeister unter sich aus. Die Schweiz ist als Top-Team immerhin sicher für die Play-off-Zwischenrunde qualifiziert.