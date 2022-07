Frankreich nach Sieg gegen Belgien im Viertelfinal – Remis zwischen Italien und Island

An der Fussball-EM der Frauen in England ist Italien auch nach seinem zweiten Gruppenspiel sieglos. Dem 1:5 gegen Frankreich folgte am Donnerstag in Manchester ein 1:1 gegen Island.

Was für ein Einwurf, daraus resultiert die frühe Führung für Island. Video: SRF

Johannsdottir verpasst das 2:0 für Island, im Gegenzug gelingt den Italienerinnen der Ausgleich. Video: SRF

Die Italienerinnen, WM-Viertelfinalistinnen 2019, gerieten in der ersten Halbzeit in Rückstand, ehe Valentina Bergamaschi in der 62. Minute ausglich.

Die Französinnen dagegen stehen nach ihrem zweiten Sieg vorzeitig als Viertelfinalistinnen fest. Sie siegten gegen Belgien 2:1. Alle Tore fielen in der ersten Halbzeit. Falls Island sein letztes Gruppenspiel gegen Frankreich nicht gewinnt, wird der Sieger der Partie zwischen Italien und Belgien als Gruppenzweiter in die Viertelfinals vorstossen.

Mbock Bathy erzielt den Gamewinner für Frankreich. Video: SRF

(rst/sda)