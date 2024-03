Torschütze Timothé Cognat und Vorbereiter Keigo Tsunemoto feiern den Führungstreffer gegen den FCSG. Bild: keystone

Servette macht mit Sieg gegen FCSG Druck auf YB – Unentschieden zwischen Ouchy und GC

Servette – St.Gallen 2:0

Servette lässt sich auch vom FC St. Gallen nicht stoppen. Die Genfer gewinnen daheim mit 2:0 und verkürzen den Rückstand in der Super League auf Leader YB vorerst auf einen Punkt.

Die in diesen Tagen stark geforderten Servettien erzielten die Tore in der 13. Minute durch Timothé Cognat und in der 85. Minute durch Jérémy Guillemenot. St. Gallen hatte zwischen den beiden Toren die eine oder andere Möglichkeit zum Ausgleich.

Kommen nicht aus dem Formtief: Christian Witzig und sein FCSG. Bild: keystone

Servette - St. Gallen 2:0 (1:0)

SR Cibelli.

Tore: 13. Cognat (Tsunemoto) 1:0. 84. Guillemenot 2:0.

Servette: Mall; Tsunemoto, Rouiller, Bronn, Mazikou (60. Magnin); Mir. Stevanovic, Ondoua, Cognat, Kutesa (68. Nishimura); Antunes (87. Severin); Crivelli (68. Guillemenot).

St. Gallen: Zigi; Zanotti, Vallci, Diaby, Okoroji (46. von Moos); Schmidt (87. Sutter), Mih. Stevanovic (82. Konietzke), Witzig; Toma (82. Schubert); Geubbels (67. Ruiz), Akolo.

Verwarnungen: 41. Vallci.

Lausanne-Ouchy – GC 1:1

Die Grasshoppers erleiden im Rennen um einen Platz in den Top 6 einen womöglich entscheidenden Rückschlag. Die Zürcher kommen beim Schlusslicht Stade Lausanne-Ouchy nur zu einem 1:1.

Der Start in die Partie hätte für die Grasshoppers nicht besser sein können. Ohne grossen Aufwand kamen sie schon nach zehn Minuten und dem verwandelten Penalty von Dorian Babunski zum 1:0. Danach gelang den Gästen aber nur noch wenig.

Sein Tor reichte nicht zum Sieg: Dorian Babunski. Bild: keystone

Der Ausgleich durch Alban Ajdini fiel noch vor der Pause nach der Vorarbeit von Ismaël Gharbi. Gharbi, der von Paris Saint-Germain ausgeliehene Spanier, hatte mit einem Lattenschuss und einem weiteren gefährlichen Abschluss die besten Möglichkeiten nebst den Toren.

Stade Lausanne-Ouchy - Grasshoppers 1:1 (1:1)

SR Piccolo.

Tore: 10. Babunski (Penalty) 0:1. 32. Ajdini (Gharbi) 1:1.

Stade Lausanne-Ouchy: Vachoux; Diakité, Kadima, Hajrulahu, Pos, Abdallah; Qarri (84. Mulaj), Bayard, Akichi (92. Hamdiu), Gharbi; Ajdini (80. Kyeremateng).

Grasshoppers: Hammel; Paskotsi, Tobers, Laws; Bollati (57. Ndenge), Abrashi (74. Kameri), Seko, Ndicka; de Carvalho (67. Batista Meier), Babunski (74. Schürpf), Momoh (57. Asumah Abubakar).

Bemerkungen: Verwarnungen: 6. Akichi, 72. Babunski. (nih/sda)