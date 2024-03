Die dritte Niederlage im dritten Saisonduell – Lausanne-Sport wird zum Angstgegner der Basler. Bild: keystone

Basel verliert zum 3. Mal gegen Lausanne – und die Meisterrunde rückt in weite Ferne

Der FC Basel bleibt auf Achterbahnfahrt. Wie fast immer in den letzten Wochen folgt in der Super League auf einen Sieg eine Niederlage, diesmal ein 1:2 daheim gegen Lausanne-Sport.

Mehr «Sport»

Unter Fabio Celestini als Trainer ist beim FCB vieles besser geworden. Aber um in der vorderen Tabellenhälfte mitzuspielen, fehlt es an Konstanz. Die angestrebte Siegesserie konnte auch unter dem dritten Coach in dieser Saison nie lanciert werden. Zu fragil ist das Team, zu viele Fehler bremsen immer wieder den Elan.

Gegen Lausanne-Sport passierte der entscheidende Fehler schon in der 9. Minute: Nach einem eigenen Eckball fand sich Fabian Frei als letzter Basler an der Mittellinie plötzlich im Duell mit zwei anstürmenden Gegenspielern wieder. Marwin Hitz wehrte den ersten Abschluss von Ex-FCB-Stürmer Kaly Sène noch ab, Antoine Bernede traf im Nachschuss zum 1:0.

Video: SRF

Früh war der FC Basel damit in Rücklage und benötigte die Pausenansprache von Celestini, um wieder zurück ins Spiel zu finden. Sein Pech war dann, dass die Leistungssteigerung, die an jene vom Mittwoch im Cup-Viertelfinal gegen Lugano erinnerte, unbelohnt blieb. Der Grund dafür hat einen Namen: Karlo Letica.

Der Anfang Saison aus Rumänien gekommene kroatische Goalie wehrte die zwei besten Abschlüsse der Basler brillant ab: zuerst gegen den eingewechselten Djordje Jovanovic (69.) und etwas später gegen Thierno Barry (77.). In der 88. Minute leitete der Keeper zudem mit einem weiten Auskick das 2:0 von Haithem Loucif ein.

Lausanne-Keeper Letica lässt den FCB verzweifeln. Video: SRF

Was gegen Lugano trotz der Niederlage im Penaltyschiessen zumindest teilweise geklappt hatte, nämlich eine schwache erste Halbzeit vergessen zu machen, misslang dem FCB gegen Lausanne-Sport trotz ansprechender Vorstellung nach der Pause. Der Anschlusstreffer von Dominik Schmid in der Nachspielzeit war nur noch ein letztes Aufbäumen des FCB, der eine Woche vor dem Gastspiel bei YB nur noch zwei Punkte vor dem Vorletzten Lausanne-Sport klassiert ist.

Basel - Lausanne-Sport 1:2 (0:1)

SR Wolfensberger.

Tore: 9. Bernede 0:1. 88. Loucif (Bernede) 0:2. 92. Schmid (Barry) 1:2.

Basel: Hitz; Vouilloz, Barisic, Frei, Schmid; Gauto (46. Jovanovic), Xhaka (60. Avdullahu), Renato Veiga, Kade (76. Kololli); Beney (60. Malone), Barry.

Lausanne-Sport: Letica; Giger, Dussenne, Szalai, Poaty (46. Kablan); Pafundi (65. Sanches), Roche, Bernede; Custodio (76. Loucif), Sène (65. Labeau), Diabaté (85. Dabanli).

Verwarnungen: 45. Kade, 53. Szalai, 72. Kablan, 79. Dussenne, 85. Diabaté. (nih/sda)