Nations League: Der Formstand der Schweizer Nati-Spieler



Bild: keystone

Gavranovic und Seferovic mit Doppelpack – so steht es um die Form der Schweiz Nati-Spieler

Vor den letzten drei Länderspielen in diesem Jahr präsentieren sich die Schweizer Nationalspieler offensiv stark, defensiv dafür eher schwach.

david umiker / ch media

Am Mittwoch testet die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft gegen Belgien, bevor es am Samstag und am darauffolgenden Dienstag zu Hause gegen Spanien und die Ukraine um die Entscheidung in der Nations League geht. Siege sind Pflicht, sonst steigt die Schweiz in die Liga B ab.

Yann Sommer

Der Torhüter von Borussia Mönchengladbach musste nach zwei Spielen mit weisser Weste gestern beim 3:4 gegen Bayer Leverkusen vier Mal hinter sich greifen. Beim 2:2 verschätzte er sich und beim 2:3 wurde er getunnelt.

Nico Elvedi

Vergangene Woche hatte der Gladbacher leichte muskuläre Probleme. Gestern spielte er gegen Leverkusen wieder 90 Minuten. Beim 2:2 sah er wie Sommer unglücklich aus.

Bild: www.imago-images.de

Fabian Schär

Bei Newcastle in den vergangenen drei Spielen gesetzt. Nach einem Sieg gegen Everton gab es am Freitag ein 0:2 gegen Southampton. Schär sagte: «Wir haben alle schlecht gespielt.»

Bild: keystone

Manuel Akanji

Er ist bei Dortmund gesetzt. Am Wochenende beim 2:3 im Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München zeigte er eine solide Leistung, hat aber noch Steigerungspotenzial, vor allem im Spielaufbau.

Bild: imago-images.de

Ricardo Rodriguez

Er wurde gestern beim 0:0 gegen den Tabellenletzten der Serie A (Crotone) nach 66 Minuten kurz nach einer Verwarnung ausgewechselt. Von fünf Partien mit Torino spielte er vier Mal von Beginn weg.

Bild: www.imago-images.de

Silvan Widmer

Bei Basel gehört er zu den Besten. Das konnte er gestern nicht unter Beweis stellen. Basel gegen Sion wurden wegen Corona-Fällen verschoben. Kürzlich erzielte er sein erstes Länderspieltor gegen Deutschland.

Granit Xhaka

Starke Partie des Nati-Captains beim 4:1 in der Europa League gegen Molde. Er leitete die ersten beiden Tore ein. Zuletzt war er bei Arsenal allerdings nicht mehr gesetzt. Auch gestern beim 0:3 gegen Aston Villa musste er 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen.

Remo Freuler

Beim 1:1 im Spitzenspiel gegen Inter Mailand spielte der Atalanta-Abräumer gestern 90 Minuten und zeigte eine engagierte Leistung. Seine läuferischen Qualitäten werden auch für die Schweiz wichtig sein.

Breel Embolo

Der physisch starke Stürmer spielte gestern mit Gladbach gegen Leverkusen 60 Minuten und holte den Elfmeter zum 1:0 heraus. Gute Leistung des 23-Jährigen. Er scheint nach seiner Verletzung wieder fit.

Renato Steffen

Der Wolfsburger schoss gestern beim 2:1 gegen Hoffenheim sein erstes Saisontor und bereitete das 2:0 vor. Tor und Assist: Dieser Mann ist in Form. Nach 71 Minuten hatte er Feierabend.

Xherdan Shaqiri

Wenn er spielt, dann mit Spielwitz. Super Assist vergangene Woche gegen West Ham United. Gestern beim 1:1 gegen Manchester City durfte der Liverpool-Wirbelwind 30 Minuten ran, konnte sich aber nicht wie zuletzt in Szene setzen.

Ruben Vargas

Über 90 Minuten durfte er diese Saison noch nie ran. Er gehört aber zum Stamm des Augsburger Angriffs und schoss vor zwei Wochen sein zweites Saisontor. Am Samstag beim 0:3 gegen Hertha blieb er unauffällig.

Bild: SVEN SIMON

Haris Seferovic

Vier Tore gelangen ihm vor diesem Wochenende für Benfica Lissabon, drei davon als Einwechselspieler. Zuletzt durfte er in der Europa League von Beginn weg ran, blieb aber beim 3:3 gegen die Glasgow Rangers ohne Torerfolg. Beim 2:3 in der Liga gegen Braga traf er als Joker dafür gleich doppelt.

Mario Gavranovic

Der Mann scheint in Topform. Nicht nur für die Schweiz trifft er, auch für seinen Klub Dinamo Zagreb. Beim 5:0 gegen Istra traf er wie Seferovic doppelt. Mit neun Treffern führt er die Torschützenliste der kroatischen Liga souverän an.

Steven Zuber

Seitdem er bei Frankfurt spielt, läuft es ihm wieder besser. Am Samstag gegen Stuttgart wurde er aber in der Pause beim Stand von 0:2 bereits ausgewechselt. Am Ende lautete das Ergebnis 2:2.

Bild: www.imago-images.de

Edimilson Fernandes

Spielte beim 2:2 gegen Schalke 04 durch. Damit holte er mit Mainz den ersten Punkt in dieser Saison und verbleibt auf dem letzten Tabellenrang. Er hatte gute Aktionen offensiv, muss aber defensiv noch zulegen.

Bild: www.imago-images.de

Admir Mehemdi

Bei Wolfsburg immer mit regelmässigen Einsätzen. Vorletzte Woche gelang ihm ein Assist. Gestern kam er für 28 Minuten beim Stand von 2:0 ins Spiel. Die Partie gegen Hoffenheim endete 2:1.

Bild: www.imago-images.de

Jordan Lotomba

Gehört bereits zur Stammelf von Nizza und zeigte zuletzt gute Leistungen. In der Europa League am Donnerstag gelang ihm gegen Slavia Prag aber nur ein mässiger Auftritt. Auch beim gestrigen 1:2 gegen Monaco vermochte er nicht restlos zu überzeugen.

Bild: www.imago-images.de

Eray Cömert

Wie Silvan Widmer war auch er mit Basel am Wochenende wegen einer Spielverschiebung ohne Einsatz. Der Innenverteidger ist der Chef in der Basler Defensive.

Becir Omeragic

Ihm und dem FC Zürich läuft es unter Trainer Massimo Rizzo. Drei Spiele, drei Siege. Am Samstag gegen Luzern liess die FCZ-Defensive gegen Luzern nur wenig anbrennen.

Bild: keystone

Djibril Sow

Im Klub läuft es ihm zurzeit nicht rund. War er in der vergangenen Saison bei Frankfurt meist noch gesetzt, kommt er in der laufenden Saison gerade mal auf 30 Minuten Einsatzzeit in sieben Spielen. Am Samstag durfte er gegen Stuttgart die letzten zehn Minuten ran.

Bild: www.imago-images.de

Loris Benito

Bei Bordeaux zeigt er ansprechende Leistungen und spielt hinten links jede Partie. In den vergangenen beiden Spielen kassierte sein Team total sechs Tore und auch Benitos Abwehrseite war nicht immer gedeckt.

Bild: www.imago-images.de

Yvon Mvogo

Bei PSV Eindhoven sammelt er fleissig Spielpraxis und ist die Nummer 1. In der Liga hat er erst vier Gegentore in sieben Spielen erhalten. Am Wochenende behielt er beim 3:0 gegen Willem II eine reine Weste. Weniger gut läuft's dagegen in der Europa League.

Gregor Kobel

Seine Leistungen als Torhüter bei Stuttgart lassen aufhorchen. Er ersetzt den angeschlagenen Jonas Omlin. Kommt er gegen Belgien zum Nati-Debüt?

