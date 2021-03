«Völlig unverständlich!» FCSG hadert nach «Doch-Nicht-Rot» mal wieder mit dem VAR

Die Welt in Karten

Diese geniale Schweizer Webseite verschafft dir einen völlig anderen Blick auf die Welt

WorldMapGenerator.com lässt dich unkonventionelle Weltkarten generieren, die unsere durch Google Maps und den «Schulatlas» verinnerlichte Vorstellung von der Erde hinterfragen. Ein grosser Spass mit einem ernsthaften Hintergrund.

Schliesse die Augen und stelle die eine Weltkarte vor.

Na, was siehst du vor deinem inneren Auge?

Bei den meisten von uns zeichnet sich das selbe Bild der Welt ab: Am linken Rand befindet sich Nord- und Südamerika, im Zentrum liegt Europa, darunter Afrika und am rechten Bildrand, also im Osten, liegen Asien, Australien und Neuseeland.So sehen Weltkarten oft aus.

Aber wie sieht die Welt wirklich aus?

Das kannst du mit der interaktiven Webseite WorldMapGenerator.com auf spielerische Weise selbst …