ManCity von Bournemouth geschockt – Liverpool profitiert – Arsenal fällt zurück

Premier League

Liverpool – Brighton 2:1

Als einziges Team des Spitzentrios gewinnt der FC Liverpool und holt sich damit die Tabellenführung zurück. Dabei lagen auch die Reds lange zurück. In der 14. Minute brachte Ferdi Kadioglu das vom Teil-Schweizer Fabian Hürzeler trainierte Brighton in Führung. Ein Doppelschlag von Cody Gakpo und Mohamed Salah zwischen der 69. und 72. Minute brachte dann die Wende zugunsten Liverpools.

Liverpool - Brighton 2:1 (0:1).

Tore: 14. Kadioglu 0:1. 69. Gakpo 1:1. 72. Salah 2:1.

Bournemouth – Manchester City 2:1

Auf die erste Niederlage der Saison – 1:2 im Achtelfinal des Ligacups bei Tottenham – folgt für Manchester City gleich die zweite. Bei Bournemouth setzte es für Manuel Akanji und Co. eine überraschende 1:2-Niederlage. Auch, weil Erling Haaland ohne Tor blieb und in der Nachspielzeit eine gute Chance vergab. Für die Gastgeber trafen Antoine Semenyo und Evanilson, Manchester Citys Josko Gvardiol vermochte in der Schlussphase lediglich noch zu verkürzen.

Bournemouth - Manchester City 2:1 (1:0).

Tore: 9. Semenyo 1:0. 64. Evanilson 2:0. 82. Gvardiol 2:1.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji.

Newcastle – Arsenal 1:0

Die Gunners können den Negativlauf nicht stoppen. Bei der 0:1-Niederlage in Newcastle bleibt Arsenal in der Premier League zum dritten Mal in Serie ohne Sieg. Dafür sicherten sich Fabian Schär und die Magpies erstmals seit fünf Ligaspielen wieder drei Punkte. Den entscheidenden Treffer zugunsten der statistisch leicht unterlegenen Gastgeber erzielte Alexander Isak bereits in der zwölften Minute nach einer Flanke von Anthony Gordon per Kopf.

Newcastle - Arsenal 1: (1:0).

Tor: 12. Isak 1:0.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär.

Nottingham – West Ham 3:0

Das Überraschungsteam der Premier League feiert den dritten Sieg in Folge und nutzt damit den Ausrutscher von Arsenal. Dank des 3:0-Erfolgs gegen ein erneut schwaches West Ham rückt Nottingham Forest auf Platz 3. Der neuseeländische Stürmer Chris Wood trug dabei erneut einen Treffer bei und ist mit acht Toren nun Zweiter der Torschützenliste.

Acht Tore in zehn Ligaspielen: Chris Wood ist in Topform. Bild: keystone

Nottingham Forest - West Ham United 3:0 (1:0)

Tore: 27. Wood 1:0. 65. Hudson-Odoi 2:0. 78. Aina 3:0.​

Serie A

Bologna – Lecce 1:0

Bologna mit den drei Schweizern Remo Freuler, Dan Ndoye und dem aktuell verletzten Michel Aebischer scheint besser in Form zu kommen. Seit nunmehr acht Spielen ist das Team von Vincenzo Italiano in der Serie A nun ungeschlagen. Dank des späten Tors von Riccardo Orsolini feierte Bologna gegen Lecce den zweiten Sieg in Folge. Somit stösst das Überraschungsteam des Vorjahrs nach dem schwachen Saisonstart in die obere Tabellenhälfte vor.

Bologna - Lecce 1:0 (0:0).

Tor: 85. Orsolini 1:0.

Bemerkungen: Bologna mit Ndoye und Freuler (bis 82.), ohne Aebischer (verletzt).

