Er befindet sich in Hochform: Frankfurts Omar Marmoush. Bild: www.imago-images.de

BVB gelingt gegen Leipzig Befreiungsschlag +++ Kane und Marmoush brillieren weiter

In Deutschland gibt es gerade zwei Stürmer, die eine Liga für sich bilden: Harry Kane und Omar Marmoush. Bei den deutlichen Siegen von Bayern und Frankfurt brillierten sie erneut. Derweil feierte Holstein Kiel den ersten Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte.

Mehr «Sport»

Dortmund – Leipzig 2:1

Diesen Sieg hatten Borussia Dortmund und sein Trainer Nuri Sahin dringend nötig. Nach zuletzt vier Niederlagen in fünf Spielen war der 35-jährige Deutsch-Türke wenige Monate nach seinem Amtsantritt bereits arg in die Kritik geraten. Nun gelang mit dem 2:1-Erfolg gegen den bisher ungeschlagenen Zweitplatzierten Leipzig ein Befreiungsschlag.

Dabei bewies der BVB Moral, denn in der 27. Minute waren die Gäste durch Benjamin Sesko noch in Führung gegangen. Nur drei Minuten später erzielte Maximilian Beier nach einer Ecke dann aber seinen ersten Treffer für die Dortmunder, bei denen Nati-Goalie Gregor Kobel und viele weitere Stammspieler verletzt fehlten. Der 22-Jährige war dann auch am umjubelten Siegtreffer in der 65. Minute beteiligt. Beier spielte die Flanke auf den Kopf von Serhou Guirassy, der zum 2:1 einköpfte.

Borussia Dortmund - Leipzig 2:1 (1:1).

Tore: 27. Sesko 0:1. 30. Beier 1:1. 64. Guirassy 2:1.

Bemerkungen: Borussia Dortmund ohne Kobel (verletzt).

Bayern – Union Berlin 3:0

Der FC Bayern München ist national aktuell nicht zu stoppen. Gegen Union Berlin siegte der Rekordmeister dank einem überragenden Harry Kane, der zwei Tore und einen Assist erzielte, souverän 3:0 und bleibt damit Tabellenführer der Bundesliga.

Der Erfolg gegen die in dieser Saison starken Berliner folgt auf Zu-Null-Siege gegen Stuttgart (4:0), Bochum (5:0) und im DFB-Pokal gegen Mainz (4:0). Für Union war es erst die zweite Liga-Niederlage der Saison.

Bayern München - Union Berlin 3:0 (2:0).

75'000 Zuschauer.

Tore: 15. Kane (Penalty) 1:0. 43. Coman 2:0. 51. Kane 3:0.

Frankfurt – Bochum 7:2

Nur ein Spieler kann im deutschen Oberhaus in Sachen Skorerpunkten mit Harry Kane (11 Tore, 6 Assists) mithalten: Omar Marmoush. Der 25-jährige Ägypter, der Frankfurt spätestens im nächsten Sommer einen grossen Zahltag verschaffen dürfte, trug sich auch gegen den VfL Bochum in die Torschützenliste ein. Und zwar mit einem hervorragend platzierten Freistoss – bei dem ihm die Mauer aber eine grosszügige Lücke anbot. Marmoush bereitete zudem zwei weitere Treffer vor und steht damit nach neun Ligaspielen bei zehn Toren und sechs Assists.

Bei der Offensivgala der Eintracht, bei der Aurèle Amenda in der Schlussphase eingewechselt wurde, trafen auch Marmoushs kongenialer Sturmpartner Hugo Ekitiké zweimal sowie das hoch bewertete Talent Can Uzun. Für den 18-jährigen türkischen Nationalspieler war es sein erstes Bundesligator.

Bochum wartet hingegen weiterhin auf den ersten Sieg der Saison. Die Westfalen entliessen nach dem siebten Spieltag Ex-St.Gallen-Coach Peter Zeidler, konnten sich aber auch unter der Doppelspitze von Markus Feldhoff und dem Schweizer Murat Ural bisher nicht verbessern. Vielmehr machten sie sich das Leben durch Fehler und unnötige Ballverluste wie vor dem 0:3 durch Ansgar Knauff oder Ekitikés 7:2 selbst schwer.

Eintracht Frankfurt - Bochum 7:2 (4:1).

58'000 Zuschauer.

Tore: 9. Ekitiké 1:0. 18. Omar Marmoush 2:0. 20. Knauff 3:0. 32. Brown 4:0. 35. de Wit 4:1. 51. Hofmann 4:2. 61. Mahmoud Dahoud 5:2. 66. Uzun 6:2. 69. Ekitiké 7:2.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda (ab 81.). Bochum ohne Loosli (nicht im Aufgebot).

Kiel – Heidenheim 1:0

Holstein Kiel schlägt Heidenheim und schreibt damit Geschichte. Der 1:0-Erfolg ist nämlich der erste Bundesliga-Sieg überhaupt für die Norddeutschen. Den historischen Treffer erzielte Patrick Erras in der 28. Minute. Dass es am Ende zum Sieg reichte, lag auch daran, dass ein Penalty für Heidenheim zurückgenommen wurde. Beim Betrachten der Videobilder merkte Schiedsrichter Frank Willenborg, dass der Einsatz von Timo Becker gegen seinen Gegenspieler nicht ahndungswürdig war.

Holstein Kiel - Heidenheim 1:0 (1:0).

14'405 Zuschauer.

Tor: 28. Erras 1:0.

Hoffenheim – St. Pauli 0:2

Der FC St. Pauli feiert in Hoffenheim einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Dank des 2:0-Erfolgs durch Tore von Oladapo Afolayan und Andreas Albers, der in der Nachspielzeit für die Entscheidung sorgte, verlassen die Hamburger die Abstiegsplätze zum Leid des heutigen Gegners. Hoffenheim hat nach neun Spielen zwar wie St. Pauli acht Punkte auf dem Konto, doch weist die schlechtere Tordifferenz auf, weshalb die Kraichgauer auf dem Relegationsplatz stehen.

Oladapo Afolayan brachte den FC St. Pauli auf die Siegerstrasse. Bild: www.imago-images.de

Hoffenheim - St. Pauli 0:2 (0:1).

Tore: 20. Afolayan 0:1. 93. Albers 0:2.

Wolfsburg – Augsburg 1:1

Ohne die beiden Schweizer Cédric Zesiger, der nur auf der Bank sass, und Ruben Vargas, der verletzt fehlte, trennten sich Wolfsburg und Augsburg 1:1. Die Gäste waren in der ersten Halbzeit durch Philipp Tietz in Führung gegangen, doch gelang Mohamed Amoura in der Schlussphase noch der Ausgleich, wodurch Wolfsburg immerhin ein kleines Polster auf die Abstiegsplätze bewahrt.

Wolfsburg - Augsburg 1:1 (0:1).

22'654 Zuschauer.

Tore: 34. Tietz 0:1. 82. Amoura 1:1.

Bemerkungen: Wolfsburg ohne Zesiger (Ersatz). Augsburg ohne Vargas (verletzt).