Union Berlin siegt bei Europa-Comeback locker – Tottenhams B-Elf verliert

Einmal All-inclusive-Ferien, habe ich gedacht. Es sei eine gute Idee, habe ich gedacht

All inclusive ist auch nicht alles gratis. Einfach mal ausspannen und nichts tun. Sich um nichts kümmern müssen. So stellte sich die Autorin All-inclusive-Ferien vor. Ihre Erfahrungen waren anders. Ein Erlebnisbericht.

Endlich kommt sie. Die Entspannung. Ein Hauch davon zumindest. Ein paar Minuten lang verlieren sich die Stimmen der Familienväter und aufgespritzten Lippen-Girls im ewigen Rauschen des Meers. Untergegangen. Als wäre einer gekommen und hätte all die Mobiltelefone, auf denen die Siebenjährigen ohne Kopfhörer den ganzen Nachmittag lang rumdrücken, in die Wellen geschmissen. Als seien all die Seelen, die da sonst liegen und sich mit Öl einreiben lassen, gleichzeitig an die All-inclusive-Poolbar.

Dabei …