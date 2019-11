Sport

Fix: Granit Xhaka nach Eklat bei Auswechslung nicht mehr Arsenal-Captain



Eine grosse Überraschung ist es nicht, aber nun ist es Fakt: Granit Xhaka ist nicht mehr Captain von Arsenal. Trainer Unai Emery hat entschieden, dass das Amt neu der Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang bekleidet.

Emery hat vor dem Europa-League-Spiel gegen Vitoria Guimaraes bestätigt, dass Xhaka die Kapitänsbinde entzogen worden ist. Die Reise nach Portugal machte der Schweizer Nationalspieler nicht mit.

«Ich wünsche, deine Tochter kriegt Krebs»

Mit finsterer Miene, provokanten Gesten und Fluchwörtern hatte Xhaka kürzlich im Spiel gegen Crystal Palace bei seiner Auswechslung nach einer Stunde das Spielfeld verlassen. Pfiffe und Buhrufe von den eigenen Fans hatten den Captain begleitet, der die Unzufriedenen mit Armbewegungen und einer Hand am Ohr zynisch dazu aufforderte, ihren Unmut doch noch etwas lauter zu äussern.

Xhaka äusserte sich erst einige Tage später zum Vorfall. Die wiederholt beleidigenden Kommentare in den letzten Wochen und Monaten an den Spielen und in den sozialen Netzwerken hätten ihn zutiefst verletzt, schrieb er, wobei er konkrete Beispiele nannte: «Wir werden dir die Beine brechen», «Tötet seine Frau» oder «Ich wünsche, deine Tochter kriegt Krebs». Die Ablehnung der Fans bei der Auswechslung hätte das Fass zum überlaufen gebracht. Xhaka entschuldigte sich für sein Verhalten bei denjenigen Fans, die den Klub, das Team und ihn positiv unterstützen würden. (ram/sda)

