Das grosse Wirrwarr um die Yverdon-Lizenz – Constantin will nur Schadenersatz

Die Lizenzkommission muss derweil die Causa Yverdon ohne ihren Präsidenten erledigen; dieser ist in Ausstand getreten, weil er wegen Urkundenfälschung verurteilt worden ist. Die Arbeit der Kommission, betont SFL-Sprecher Philippe Guggisberg auf Anfrage, tangiere das aber in keiner Weise.

Zuerst sah Yverdon das Tourbillon in Sion als Ausweichstadion vor, doch der zuständige Staatsrat Frédéric Favre will davon nichts gewusst haben. Das hat nun anscheinend dazu geführt, dass die Lizenzkommission bei Yverdon vorstellig wurde – und bis Ende Woche neue Unterlagen eingefordert hat, welche die Frage nach dem Ausweichstadion klären sollen.

Worum es geht? Nun, im Detail ist das gar nicht so einfach zu beantworten, weil sich die Swiss Football League (SFL) bedeckt hält. Schäfer sprach gegenüber «blue» von «gewissen Nachfragen» der Lizenzkommission in Bezug auf Yverdon-Sport. Sie drehen sich um die Frage, wo die Waadtländer spielen werden, bis ihr eigenes Stadion Mitte September mit neuem Flutlicht ausgerüstet und damit für die Super League bereit ist.

Christian Constantin hat schon mal angekündigt, in der Sache zu klagen. Und Claudius Schäfer, der CEO der SFL, hat in einem Fernsehinterview zumindest gewissen Raum für Spekulationen gelassen.

Nach 17 Jahren in der Super League ist der FC Sion abgestiegen. Das 2:6 in der Barrage gegen Lausanne-Ouchy ist das vorläufige Ende des chaotischsten Vereins in der Super League, der vor allem wegen seines Präsidenten Christian Constantin immer wieder für Schlagzeilen sorgte. Selbstverständlich ist er auch der Protagonist der Kommentare und Analysen in den Medien – sowohl in der Westschweiz als auch in der Deutschschweiz.