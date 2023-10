Wie schon im letzten Jahr soll der italienische Supercup erneut in Saudi-Arabien stattfinden. Bild: keystone

Wegen Israel-Konflikt: Italienische Klubs wollen Supercup nicht in Saudi-Arabien spielen

Im Januar sollen die AC Florenz und die SSC Neapel den italienischen Supercup in Saudi-Arabien austragen. Doch die Klubs sollen sich angeblich weigern.

Noch am Wochenende trafen die AC Florenz und die SSC Neapel in der italienischen Serie A aufeinander. Am Ende siegten die Gäste beim amtierenden Meister Napoli mit 3:1. Im Januar 2024 sollen beide Mannschaften wieder aufeinandertreffen. Denn dann wird der italienische Supercup ausgetragen, um den auch Florenz und Neapel mitspielen sollen.

Die Partie soll aber nicht im Land des aktuellen Europameisters, sondern in Saudi-Arabien ausgetragen werden. Doch Medienberichten zufolge möchten beide Vereine das nun verhindern. Sie sollen sich an die Liga gewandt haben, damit das Spiel doch in Italien ausgetragen wird.

Der Grund: der Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel. «Es könnte eine Luftblockade über diesen Gebieten geben», sagte Neapels Besitzer Aurelio De Laurentiis der Nachrichtenagentur ANSA. «Wie kann man nur auf die Idee kommen, 120 Spieler, die so viel wert sind wie sie, in ein Flugzeug zu setzen? All das, nur um ein paar Millionen mehr zu verdienen?»

Napoli-Besitzer Aurelio De Laurentiis ärgert sich über den Austragungsort des Supercups. Bild: keystone

Verlegung nach Rom? Laut Liga nicht möglich

Der 74-Jährige würde das Spiel lieber in der italienischen Hauptstadt austragen lassen. «Lasst es uns einfach im Stadio Olimpico machen», so De Laurentiis über eine mögliche Verlegung der Partie nach Rom. «Es ist nicht so, dass ich es boykottieren will. Ich habe nur darum gebeten, dass wir darüber nachdenken.»

Die italienische Tageszeitung «Gazzetta dello Sport» schrieb nun aber, dass das Spiel nicht verlegt werden könne. Das habe die Liga bekannt gegeben. Die Verträge für die Partie in Saudi-Arabien seien bereits unterzeichnet.

Den Vereinen droht eine Geldstrafe, sollten sie tatsächlich nicht im Januar die Partie im Wüstenstaat bestreiten wollen. Als Alternative soll die Liga überlegen, mit dem AC Mailand und Atalanta Bergamo zwei Ersatzteams in den Wettbewerb zu schicken. Der Gewinner der Partie würden im Finale auf den Sieger des Spiels Inter Mailand gegen Lazio Rom treffen. (t-online, wl)