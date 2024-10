Turbulente Woche hinter sich: Victor Boniface. Bild: keystone

Leverkusen-Star Boniface in schweren Autounfall verwickelt

Torjäger Victor Boniface von Granit Xhakas Klub Bayer Leverkusen ist in der Nacht auf Sonntag in einen schweren Autounfall verwickelt worden. Das gab der Spieler via Instagram bekannt.

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Dramatische Bilder von Victor Boniface: Der Stürmer von Bayer Leverkusen gab am Sonntag in einer Story auf Instagram bekannt, dass er in der Nacht in einen schweren Autounfall verwickelt war – der für ihn offenbar gerade noch so glimpflich ausgegangen ist.

Zunächst postete Boniface ein Selfie. Dazu schrieb er «God is the greatest» («Gott ist der Grösste»). Auf dem zweiten Foto ist dann bereits das Ausmass des Unfalls ersichtlich. Boniface hatte ein Rettungsdienstdokument abfotografiert. Darauf zu sehen ist ein Bild eines völlig zerstörten Autos auf einer Schnellstrasse. Im Hintergrund ist zudem ein Krankenwagen zu erkennen. Dazu schrieb Boniface: «God say my time never reach» («Gott sagt, meine Zeit wird nie kommen») und fügte ein Herz-Emoji hinzu.

Das zerstörte Auto. Bild: instagram

Nicht selber am Steuer

Der nächste Story-Beitrag von Boniface war dann eine Videoaufnahme von der Szene, erneut ist das Wrack zu sehen, an dem weitere Autos vorbeiziehen. Der Wagen steht quer auf der Strasse. Insbesondere der vordere Bereich ist komplett zertrümmert. Das Auto ist nur noch ein Wrack. Erneut schrieb Boniface dazu: «God is great».

Eine vierte Aufnahme zeigte, dass der Fussballer nicht gänzlich unverletzt blieb. Boniface hielt seine blutüberströmte Hand in die Kamera. Kurzzeitig ist eine weitere Person zu sehen, die offenbar auch in dem Wagen sass. Um wen es sich handelt, ist nicht klar, möglicherweise aber um den Fahrer. Denn: Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) soll Boniface nicht am Steuer gesessen haben.

Boniface zeigt seine blutüberströmte Hand. Bild: instagram

Der Grund für die nächtliche Fahrt wurde von der dpa ebenfalls genannt: Boniface soll auf dem Weg zum Flughafen gewesen sein, um Freunde abzuholen. Seinem Verein Bayer Leverkusen zufolge sei der 23-Jährige mittlerweile zurück. Trotz des Crashs gehe es ihm gut. Skurril: Kurze Zeit später löschte Boniface seine Story wieder.

Turbulente Woche für Boniface

Für Boniface ist der Autounfall der negative Höhepunkt einer für ihn persönlich turbulenten Woche. Mit der Nationalmannschaft von Nigeria war er Anfang der Woche stundenlang an einem Flughafen in Libyen festgehalten worden.

Beim Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt stand Boniface am Samstag dann im Fokus. Zunächst verschoss er einen Elfmeter kläglich. Später köpfte er seine Mannschaft mit dem Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka dann aber zum 2:1-Sieg. (ram/t-online)