Sport

Fussball

Champions-League-Highlights: Haaland, Ronaldo und Immobile in Torlaune



Bild: keystone

Haaland mit dem nächsten Rekord und 7 weitere Hightlights des Champions-League-Abends

Cristiano Ronaldo und Erling Haaland machen bei den Siegen von Juventus und Dortmund das, was sie am liebsten tun: Tore schiessen und Rekorde aufstellen. Während Chelsea, Sevilla, Barcelona und Juventus in die Achtelfinals marschieren, ärgert sich Leipzig-Trainer Nagelsmann über PSG-Schwalbenkönig Angel Di Maria. Die wichtigsten Szenen des gestrigen Champions-League-Spieltags.

Ronaldo zieht mit Messi gleich

Cristiano Ronaldo erzielt beim knappen 2:1-Sieg von Juventus gegen Ferencvaros den 1:1-Ausgleich. Für den Portugiesen ist es das 131. Tor in der Champions League, er führt die Liste damit 13 Tore vor Lionel Messi an, der Argentinier wurde gestern beim Barça-Sieg gegen Dynamo Kiew geschont und reiste nicht mit in die Ukraine.

Ronaldo konnte mit seinem Treffer bezüglich erzielten Toren in CL-Heimspielen aber die Rekordmarke von Messi egalisieren – beide stehen nun bei 70 Treffern im heimischen Stadion.

70 - #CristianoRonaldo has scored 70 goals in Champions League home games: a joint-record for home goals in the history of the competition, level with Lionel Messi. Monsters.#ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/uU0HzYm1LI — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 24, 2020

Historische Juve-Defensive

Bei Juventus, das gegen den krassen Aussenseiter Ferencvaros erst durch ein Morata-Tor in der 92. Minute erlöst wurde, gab es schon vor der Partie ein Novum. Zum ersten Mal in der 123-jährigen Vereinsgeschichte, nach 4371 Partien, stand bei einem Pflichtspiel kein Italiener in der Startelf, der als Verteidiger oder Torhüter aufgestellt wurde.

Torhüter-Legende Gianluigi Buffon ist nur noch die Nummer 2 hinter Wojciech Szczesny, die beiden Verteidigungs-Routiniers Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini fielen verletzt aus.

Il 24 novembre 2020 passa agli annali del calcio italiano come il giorno della caduta di uno storico baluardo: dopo 123 anni e 4371 partite, la @juventusfc gioca stasera la PRIMA gara ufficiale della sua storia senza NESSUN ITALIANO tra portiere e difensori titolari. #Juventus pic.twitter.com/YObPcIMghX — Giuseppe Pastore (@gippu1) November 24, 2020

Haaland unersättlich

Langsam gehen die Superlative für BVB-Stürmer Erling Haaland aus. Darum hier die nüchternen Fakten:

Schnellster Spieler der Champions-League-Geschichte, der 16 Tore erzielt hat.

Für seine 16 Tore hat er bloss 12 Spiele gebraucht, nur in zwei CL-Partien blieb er bisher ohne Torerfolg.

Mit 6 Toren aktueller Topskorer der aktuellen Champions-League-Saison.

33 Tore in 31 Spielen für Borussia Dortmund.

🖤💛 Champions League sensation Erling Haaland = top scorer this season 🔝#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2020

Nagelsmann sauer auf Di Maria

Paris Saint-Germain hat den Kopf (vorerst) aus der Schlinge gezogen. Die Pariser haben den so wichtigen Heimsieg gegen RB Leipzig geholt und damit punktemässig zu den Deutschen aufgeschlossen. Doch das einzige Tor der Partie durch einen verwandelten Penalty von Neymar gab zu reden.

Leipzip-Trainer Julian Nagelsmann äusserte sich gegenüber «Sky» wie folgt zur spielentscheidenden Szene:

«Ich denke nicht, dass Paris eine richtige Chance hatte und der Penalty war ein Witz. Solch eine Entscheidung auf Champions-League-Niveau, das ist wirklich traurig. Es war eine Schwalbe, da war null Kontakt. Der VAR hat wohl ein anderes Spiel geschaut.»

Penalty oder nicht? Penalty! Niemals!

ManUnited mit überragendem Fernandes

In der Gruppe mit PSG und Leipzig hat sich Manchester United für die peinliche 1:2-Niederlage im Hinspiel gegen Basaksehir Istanbul rehabilitieren können. Beim 4:1 überzeugte vor allem Bruno Fernandes mit einem Doppelpack. Der offensive Mittelfeldspieler hat seit seinem Wechsel zu Manchester United im letzten Winter in 35 Partien 34 Skorerpunkte (21 Tore, 13 Assists) gesammelt.

34 - Since his debut in February, Bruno Fernandes has been directly involved in 34 goals in 35 appearances for Man Utd (21 goals, 13 assists), 16 more than any other player at the club in this period. Gift. https://t.co/XMROvKPDrh — OptaJoe (@OptaJoe) November 24, 2020

Gegen Basaksehir war das erste Tor von Bruno Fernandes äusserst sehenswert. Nach einer geklärten Ecke hämmerte der Portugiese das Leder von der Strafraumgrenze unter die Latte.

Immobile in Torlaune

Schöne Tore kann auch Ciro Immobile. Der Italiener ist in dieser Saison erneut in Topform und kommt in 8 Pflichtspielen auf 7 Tore. Beim Heimsieg gegen Zenit St.Petersburg traf der Stürmer bereits in der dritten Spielminute mit einem wunderbaren Schuss aus der Drehung aus rund 20 Metern.

Über den Wolken

Ein Knipser ist auch Timo Werner. Eigentlich. Der Deutsche Chelsea-Neuzugang hat sich nach einer Torblockade zu Beginn der Saison massiv gesteigert und seit Mitte Oktober in 7 Spielen 7 Tore erzielt. Beim 2:1-Sieg gegen Stade Rennes blieb Werner aber ohne Treffer, auch weil ihm aus fünf Metern die Nerven versagten.

Die Schere öffnet sich

Nach 4 von 6 Runden sind bereits zwei Gruppen entschieden. Juventus Turin und Barcelona sind in Gruppe G genau so durch wie Chelsea und Sevilla in Gruppe E.

Auch für Dortmund und Lazio ist die Qualifikation für die K.o.-Phase nur noch Formsache. Während die reichen Klubs seit Jahren über eine exklusive Superliga sprechen, kann man konstatieren: Ab den Achtelfinals sind sie sowieso grösstenteils unter sich – auch in diesem Jahr.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Diese Klubs haben den Henkelpott gewonnen Diese 10 Mannschafts-Typen kennst du, leider! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter