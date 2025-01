Schon wieder verloren: Nico Schlotterbeck und Co. bekommen wohl bald einen neuen Trainer. Bild: www.imago-images.de

BVB mit nächster Pleite + Xhakas Leverkusen spät geschockt + Barça mit wilder Wende

Der FC Barcelona sichert sich nach einem verrückten Spiel am Dienstag in der vorletzten Runde der Champions-League-Ligaphase ebenso wie Atlético Madrid und Atalanta Bergamo das Weiterkommen. Leverkusen und Dortmund kassieren bittere Niederlagen.

Bologna – Dortmund 2:1

Die vierte Niederlage in Serie dürfte Nuri Sahin als Trainer von Borussia Dortmund wohl nicht mehr überleben. Zu klar schienen die Aussagen unter anderem von Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nach dem schwachen Start ins Jahr. Doch trotz der Forderung nach «Erfolgserlebnissen uns Siegen» gelang dem BVB auch in der Champions League wenig.

Zwar ging der Bundesligist in Bologna dank eines Penaltys von Serhou Guirassy noch in Führung, doch drehten die Gastgeber nach der Pause deutlich auf. Und irgendwann konnte auch der starke Gregor Kobel in Dortmunds Tor den Ausgleich nicht mehr verhindern. Diesen erzielte Thijs Dallinga in der 71. Minute – kurz darauf drehte Samuel Iling Junior die Partie komplett.

Der BVB hatte auf den Doppelschlag von Bologna, bei dem Remo Freuler und Dan Ndoye in der Startaufstellung standen und Michel Aebischer verletzt fehlte, keine Antwort mehr. Nach dem Abrutschen in der Bundesliga fällt Dortmund auch in der Königsklasse zurück und ist neu auf Platz 13. Für Bologna war es in dem Wettbewerb der erste Sieg überhaupt.

Bologna - Borussia Dortmund 2:1 (0:1)

SR Gözübüyük.

Tore: 15. Guirassy (Penalty) 0:1. 71. Dallinga 1:1. 72. Iling-Junior 2:1.

Bemerkungen: Bologna mit Freuler (bis 46.) und Ndoye, ohne Aebischer (nicht im Aufgebot). Borussia Dortmund mit Kobel.

Benfica Lissabon – Barcelona 4:5

Die knapp 65'000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Estadio da Luz bekamen einiges für ihr Eintrittsgeld. Im strömenden Lissaboner Regen gab es schon in der ersten halben Stunde vier Tore zu sehen. Benfica startete dank eines Treffers von Vangelis Pavlidis hervorragend. Zwar gelang Robert Lewandowski aus elf Metern der Ausgleich für die Gäste, doch hatte der Grieche Pavlidis nochmal zwei Treffer im Köcher.

Nach der Pause ging es irgendwann ähnlich spektakulär weiter. Erst verkürzte Raphinha für Barça, dann traf Ronald Araujo zum 4:2 für die Gastgeber ins eigene Tor. Doch die Katalanen gaben nicht auf und kamen durch einen weiteren Penalty – erneut geschossen von Lewandowski – wieder heran. In der Schlussphase gelang dann tatsächlich noch der Ausgleich und als sich alle schon auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, stahl sich Barcelonas Raphinha noch einmal allen davon und sorgte in der 96. Minute mit dem neunten Treffer der Partie doch noch für den Sieg.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Benfica Lissabon - FC Barcelona 4:5 (3:1)

SR Makkelie.

Tore: 2. Pavlidis 1:0. 13. Lewandowski (Penalty) 1:1. 22. Pavlidis 2:1. 30. Pavlidis (Penalty) 3:1. 64. Raphinha 3:2. 68. Araujo (Eigentor) 4:2. 78. Lewandowski (Penalty) 4:3. 86. García 4:4. 96. Raphinha 4:5.

Bemerkungen: Benfica Lissabon mit Amdouni (ab 80.).

Atlético Madrid – Leverkusen 2:1

Leverkusen musste bei Atlético Madrid eine schmerzhafte 1:2-Pleite hinnehmen. Der Bundesligist mit Granit Xhaka brachte sich selber um Punkte. Bis kurz nach der Pause sah alles nach einem Erfolg von Leverkusen aus, das nicht nur 1:0 führte, sondern auch in Überzahl agieren konnte.

In der 52. Minute stellte Julian Alvarez das Geschehen auf den Kopf, als er nach einem Konter über Antoine Griezmann mit dem ersten spanischen Torschuss der Partie das 1:1 erzielte. Eine Viertelstunde vor Schluss gaben die Deutschen auch noch den nummerischen Vorteil aus der Hand, weil Piero Hincapie, der Torschütze zum 1:0, die zweite Gelbe Karte sah. Alvarez traf in der 90. Minute zum Sieg von Atlético.

Damit ist Leverkusen nur noch Sechster in der Tabelle, während die Spanier neu auf Platz drei stehen und bereits sicher in der K.o.-Runde stehen. Am letzten Spieltag in der nächsten Woche entscheidet sich noch, ob Atlético die direkte Achtelfinal-Qualifikation sicherstellt oder den Umweg über die Zwischenrunde gehen muss.

Atlético Madrid - Bayer Leverkusen 2:1 (0:1)

SR Massa.

Tore: 45. Hincapié 0:1. 52. Alvarez 1:1. 90. Alvarez 2:1.

Bemerkungen: 25. Rote Karte gegen Barrios (grobes Foul). 76. Gelb-Rote Karte gegen Hincapié. Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Liverpool – Lille 2:1

Weiterhin makellos ist der FC Liverpool. Die «Reds» holten sich im siebten Champions-League-Spiel den siebten Sieg – mussten dafür aber ordentlich kämpfen. Der OSC Lille kämpfte nämlich wacker und stemmte sich auch in Unterzahl gegen die Niederlage. Kurz nach dem Platzverweis gegen Aissa Mandi glich Jonathan David den Führungstreffer von Mohamed Salah nämlich aus.

Doch das Team von Arne Slot stellte die Führung einige Minuten später dank des Tors von Harvey Elliott wieder her und wahrt damit den Vorsprung an der Tabellenspitze auf den FC Barcelona. Die direkte Achtelfinal-Qualifikation ist Liverpool damit ebenso wie den Katalanen nicht mehr zu nehmen.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Liverpool - Lille 2:1 (1:0)

SR Zwayer.

Tore: 34. Mohamed Salah 1:0. 62. David 1:1. 67. Elliott 2:1.

Bemerkungen: 59. Gelb-Rote Karte gegen Mandi.

Bratislava – Stuttgart 1:3

Anders als die beiden anderen deutschen Klubs konnte der VfB Stuttgart einen Erfolg vermelden. Dabei half mit Fabian Rieder auch ein Schweizer. Der 22-Jährige wurde erstmals in diesem Jahr eingesetzt und bedankte sich bei Trainer Sebastian Hoeness für die Einwechslung in der 70. Minute gleich mit einem Tor. Kurz nach dem Anschlusstreffer von Slovan Bratislava sorgte Rieder für den 3:1-Endstand. Die ersten beiden Tore der Stuttgarter hatte Jamie Leweling vor der Pause erzielt.

Das Tor von Fabian Rieder. Video: SRF

Slovan Bratislava - VfB Stuttgart 1:3 (0:2)

SR Kavanagh.

Tore: 11. Leweling 0:1. 36. Leweling 0:2. 85. Metsoko 1:2. 87. Rieder 1:3.

Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Stergiou (ab 91.) und Rieder (ab 70.).

Monaco – Aston Villa 1:0

Die AS Monaco mit den beiden Schweizer Nationalspielern Breel Embolo und Denis Zakaria wahrt mit einem Heimsieg gegen Aston Villa die Chance auf den direkten Einzug in die Achtelfinals der Champions League.

Den 1:0-Siegtreffer in der vorletzten Runde der Ligaphase erzielte Verteidiger Wilfried Singo, der wie Zakaria nach Verletzungspause ins eigentlich kriselnde Team zurückgekehrt ist. Dank des Erfolgs gegen den Achten der Premier League ist die vom ehemaligen YB-Coach Adi Hütter trainierte AS Monaco nun punktgleich mit Aston Villa auf Platz 10.

Breel Embolo bejubelt den Siegtreffer von Wilfried Singo. Bild: www.imago-images.de

Monaco - Aston Villa 1:0 (1:0)

SR Vincic.

Tor: 8. Singo 1:0.

Bemerkungen: Monaco mit Zakaria (bis 79.) und Embolo, ohne Köhn (Ersatz).

Atalanta – Graz 5:0

Noch besser ist Atalanta Bergamo klassiert. Der Europa-League-Sieger setzte sich deutlich 5:0 gegen Sturm Graz (mit Gregory Wüthrich) durch und hat nach sieben Spielen in der Königsklasse bereits 14 Zähler auf dem Konto. Zum Abschluss der Ligaphase trifft das Team von Gian Piero Gasparini am nächsten Mittwoch auf den FC Barcelona.

Atalanta Bergamo - Sturm Graz 5:0 (1:0)

SR Rumsas.

Tore: 12. Retegui 1:0. 58. Pasalic 2:0. 63. De Ketelaere 3:0. 90. Lookman 4:0. 94. Brescianini 5:0.

Bemerkungen: Sturm Graz mit Wüthrich.

Brügge – Juventus 0:0

Einzig in Brügge gab es am Dienstagabend keine Tore. Die Belgier trennten sich torlos von Juventus Turin, womit beide weiterhin gute Chancen auf ein Weiterkommen in der Champions League haben. Bei Brügge spielte Ardon Jashari über die volle Distanz.

Ardon Jashari holte mit Brügge einen Punkt gegen Juventus. Bild: keystone

FC Brügge - Juventus Turin 0:0

SR Bastien.

Bemerkungen: FC Brügge mit Jashari.

Roter Stern Belgrad – PSV 2:3

Mehr Tore gab es dafür in Belgrad zu sehen. In einem munteren Spiel setzte sich PSV Eindhoven dank der starken ersten Halbzeit mit drei Toren durch. Roter Stern Belgrad konnte die Partie zwar noch einmal spannend machen, zu mehr als dem Anschlusstreffer reichte es dann aber nicht mehr. Damit sind die Serben nun definitiv ausgeschieden, während PSV Eindhoven am letzten Spieltag gegen Liverpool ums Weiterkommen spielt.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Roter Stern Belgrad - PSV Eindhoven 2:3 (0:3)

SR Kovács.

Tore: 17. de Jong 0:1. 23. Til 0:2. 43. Flamingo 0:3. 71. Ndiaye 1:3. 77. Djiga 2:3. (nih/sda)

