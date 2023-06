Zu viele Experimente, zu wenig Siege: Nach dem 0:2 gegen Kolumbien steht Deutschlands Nationaltrainer Hansi Flick in der Kritik. Bild: imago

«Hilfe! Flick macht uns die EM kaputt»: Die Presse zu Deutschlands nächster Pleite

Bereits vor der Partie gegen Kolumbien schien die Stimmung in Fussball-Deutschland kaum noch tiefer fallen zu können. Das Team wurde von Medien zerrissen, von Fans ausgebuht und sparte auch nicht mit Kritik an sich selbst. Ein Sieg gegen die Südamerikaner wäre essenziell gewesen für den Gastgeber der EM 2024 – nur trat das Team von Trainer Hansi Flick ähnlich harm- und ideenlos auf wie beim 3:3 gegen die Ukraine und dem 0:1 in Polen.

«Ich weiss nicht, ob bedenklich reicht», sagte Leon Goretzka nach der dritten Niederlage in den letzten vier Spielen, «es ist dramatisch, das muss man ganz klar sagen». Deutschlands Bilanz seit Juni 2022 lautet: 4 Siege, 6 Unentschieden, 5 Niederlagen. «Es fehlt an allen Ecken und Enden», so der 28-jährige Mittelfeldspieler. Ähnlich harsch sind auch die Reaktionen der Presse nach dem 0:2 gegen Kolumbien.

«Jetzt ist die EM-Euphorie endgültig dahin!»

«Das Flick-Team bleibt ohne Idee, erspielt sich kaum klare Chancen. An der Seitenlinie blickt der Ex-Bayern-Trainer nur konsterniert vor sich hin.

Hilfe! Flick macht uns die EM kaputt!

Knapp ein Jahr vor der Europameisterschaft im eigenen Land ist die Stimmung auf dem Tiefpunkt.»

«Die Fans auf Schalke pfiffen das Team gnadenlos aus, vereinzelt gab es sogar erste ‹Flick-raus!›-Forderungen. Eine Mitschuld an dieser schlechten Stimmung trägt auch Bundestrainer Hansi Flick. Es stellt sich immer mehr als Fehler heraus, dass der DFB nach dem blamablen WM-Vorrundenaus in Katar an dem früheren Bayern-Trainer festgehalten hat. Seine zweite Chance hat Flick offensichtlich verpasst.

Der DFB muss bis zum nächsten Lehrgang im September über alles nachdenken. Sonst rennt der Verband mit Blick auf die Heim-EM in einem Jahr ins Verderben …»

«Nur drei Siege in elf Saisonspielen sind ein Beleg für den in höchstem Masse alarmierenden Zustand 360 Tage vor der EM.»

«Der immer wahlloser erscheinende Experimentierkurs von Bundestrainer Hansi Flick zeigte wieder keinerlei positive Auswirkungen. Stattdessen hinterliess die DFB-Auswahl erneut einen total verunsicherten sowie über weite Strecken zusammenhanglosen und schwerfälligen Eindruck.

Rudi Völlers Jobgarantie für Flick ist angesichts der erneuten Trostlos-Vorstellung ohne jegliche Fortschritte zu hinterfragen.

«In einem Jahr schon steht die Heim-EM an – man gruselt sich vor diesem Gedanken.»

«Es ist fast schon zu einfach, auf die Nationalmannschaft einzuprügeln in diesen Zeiten. Aber mal ehrlich: Was, bitte, war das denn wieder? Sich die 90 Minuten gegen Kolumbien (0:2) anzuschauen, war eine einzige Qual.

Die Lust auf die DFB-Elf – sie war das letzte Mal zur Jahrtausendwende so niedrig. Die Mannschaft steht am Abgrund. So verliert sie nicht nur Spiele, sondern die Fans, den Rückhalt und den Glauben an eine bessere, sportliche Zukunft.»

«Planlos, hilflos, sieglos. So tritt die Nationalelf unter Flick auf.»

«Kolumbien hatte sich nicht für die WM qualifiziert. Polen verlor am Dienstag in Moldawien. Aber für Flicks Deutschland hat es gereicht. Der DFB sollte ein knappes Jahr vor der Heim-EM einsehen, dass es einfach nicht passt mit Flick. Dass die Aussicht auf eine 180-Grad-Wende sehr gering ist. Dass es, was vorkommt im Sport, eine neue Lösung braucht. Schliesslich handelt es sich nicht um irgendein Turnier. 2024 soll ein neues Sommermärchen werden, das dem Fussball, auch der Nation etwas gibt. Doch so wird das nichts mehr.»

«So geht's nicht weiter, jetzt muss Rudi Völler handeln!»

«Die deutsche Nationalmannschaft ist am Tiefpunkt angelangt! Der Mannschaft fehlt es an Qualität und Hansi Flick experimentiert das Land in die Erfolglosigkeit. Man habe keine Trainerdiskussion, hatte Sportdirektor Völler noch am Sonntag medienwirksam doppelt und dreifach betont. Spätestens nach dem 0:2 gegen Kolumbien muss mit dieser Schönfärberei Schluss sein.»

