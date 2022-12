Klimaanlagen und eine heikle Frage – was die Nati vor dem Achtelfinal beschäftigt

Shearer hat Schär in sein Team der Vorrunde gewählt. Er sagt: «Er ist gut am Ball. Er liest das Spiel super. Und er ist ein guter Leader. Ich bin sehr beeindruckt von ihm. Sie werden sehen, er bekommt seine Chance schon noch.» Gegen Serbien hat er sie genutzt . Bekommt er eine weitere?

Schliesslich spielt Schär bei Newcastle bis anhin eine überragende Saison. Ist einer der Gründe, warum sein Verein derzeit auf Rang 3 steht. Kurz vor dem Spiel Schweiz-Serbien trifft CH Media in Doha Alan Shearer, den legendären Stürmer von Newcastle, in England noch immer als Nationalheld verehrt. Mittlerweile arbeitet Shearer als Experte für die englische BBC.

Trotz allem hat es mit Fabian Schär am Sonntag noch einen vierten Spieler mit Erkältungssymptomen erwischt – er liess das Training aus. Es war eine Vorsichtsmassnahme. Am Montag kehrte auf den Rasen zurück. Bedeutet: Er wäre bereit für einen weiteren Einsatz. Schär oder Elvedi? Es ist die wohl einzige offene Frage im Schweizer Team. Tendenz: Falls Elvedi wieder vollständig genesen ist, erhält dieser den Vorzug. Schär müsste wieder auf die Bank. Nicht ganz einfach für den 30-Jährigen.

Was können Son und Co. gegen die brasilianischen Superstars ausrichten?

Was ich auf Tinder und Co. nie verstehen werde

So verteilen sich die grössten Firmen in der Schweiz – das Muster ist deutlich

Schweizer Nati: Wenn bloss noch genügend Energie da ist

Granit Xhaka steht wieder wegen einer Geste im Fokus. Dieses Mal ist Milde angezeigt und alles ein wenig anders. Und doch geht es um das Feuer.

Es ist still geworden um Granit Xhaka. Gut, das ist ein bisschen geflunkert, und relativ aus der Gesamtoptik. Gerade in Anbetracht der Schauplätze, die sich während und nach dem emotionalen 3:2 gegen Serbien auftaten um den Schweizer Captain. Noch nach Mitternacht hatte er sich als soeben gekürter «Man of the Match» den Journalisten-Fragen gestellt, sich kurz erklärt. Damit war für ihn und die Schweizer Delegation die Angelegenheit erledigt. Für die FIFA ebenfalls, die bis anhin kein Verfahren gegen Xhaka eingeleitet hat und das vermutlich nicht mehr tun dürfte. Ansonsten könnte eine Sperre drohen.