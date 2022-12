Goalie Dominik Livakovic wurde im Penaltyschiessen zum Matchwinner. Bild: keystone

Kroatien-Goalie Livakovic hält dreimal – Japan im WM-Achtelfinal ausgeschieden

Aller guten Dinge sind drei. Nicht für Japan, das nach Deutschland und Spanien nicht auch noch Kroatien schlägt. Aber für Kroatiens Goalie Dominik Livakovic, der im Penaltyschiessen dreimal hält und seinem Team so den Weg in den Viertelfinal ebnet.

Am Ende versagen den Japanern die Nerven. 120 Minuten haben sie einmal mehr heroisch gekämpft, doch im Achtelfinal gegen Kroatien fehlt ihnen die Genauigkeit und letzte Konsequenz in der Offensive, die den Asiaten gegen Deutschland und Spanien noch zum Sieg verholfen hat. Dies wurde Japan im Penaltyschiessen zum Verhängnis. Drei der vier Schützen scheiterten am kroatischen Goalie Dominik Livakovic.

Doch beginnen wir von vorne. Japan startete mutig und versuchte immer wieder Nadelstiche zu setzen. Die Kroaten hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz, aber grosse Chancen resultierten daraus in der ersten Halbzeit nicht. Und so war es auch keine unverdiente Führung, als Daizen Maeda den Aussenseiter in der 43. Minute nach einer Standardsituation in Führung brachte.

Der Führungstreffer von Japan. Video: SRF

Nach der Pause übernahm Kroatien aber wieder das Spieldiktat. Und in der 55. Minute erzielte Ivan Perisic dann den Ausgleich. Mit einem hervorragend platzierten Kopfball aus über 10 Metern liess er Japans Goalie Shuichi Gonda kaum eine Chance. Kurz darauf sorgte der 33-jährige Perisic erneut für Gefahr in Japans Strafraum. Aber es blieb beim 1:1. Auch während des Rests der regulären Spielzeit fiel kein Treffer mehr – die grossen Chancen blieben auf beiden Seiten aus und so kam es zur ersten Verlängerung an dieser WM.

Der Ausgleich durch Perisic. Video: SRF

Diese verlief ebenfalls ziemlich ereignislos. Ein Distanzschuss von Kaoru Mitoma war die einzig nennenswerte Chance, doch lenkte Livakovic den Ball problemlos über die Latte. Kroatien versuchte in der Schlussphase zwar noch einmal, einige Chancen herauszuspielen, doch blieb es grösstenteils beim Versuch. Japan schien in den letzten Minuten damit zufrieden, das Penaltyschiessen über den Ausgang der Partie entscheiden zu lassen.

Weshalb das so war, ist im Nachhinein ein grosses Rätsel. Denn weder Takumi Minamino noch Mitoma oder Maya Yoshida stellten Livakovic mit ihren Elfmetern vor eine grosse Herausforderung. Mit Daichi Kamada wurde der vermeintlich sicherste Elfmeterschütze bereits nach knapp 75 Minuten ausgewechselt. Einzig Takumi Asano war aus elf Metern erfolgreich, während bei den Kroaten Nikola Vlasic, Marcelo Brozovic und Mario Pasalic für die Entscheidung sorgten. Da fiel der etwas zu lässig getretene Penalty von Marko Livaja nicht mehr ins Gewicht.

Auch bei Kroatien waren mit Luka Modric, Perisic und Mateo Kovacic drei der Leistungsträger nicht mehr auf dem Feld, als die Entscheidung fiel. So wurde ein anderer zum Held. Penalty-Killer Livakovic sagte nach der Partie: «Ich bin überglücklich und froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte.» Das Erreichen des Viertelfinals sei mit Abstand das Highlight seiner bisherigen Karriere.

Das Penaltyschiessen. Video: SRF

Für Japan endet die WM wie schon 2002, 2010 und 2018 im Achtelfinal. Über diese Runde haben es die «Samurai Blue» noch nie geschafft. Kroatien darf nach dem Finaleinzug an der letzten Weltmeisterschaft weiter träumen. Am Samstag treffen sie im Viertelfinal auf den Sieger der Partie Brasilien gegen Südkorea.

Japan - Kroatien 1:1 (1:1, 1:0) n.V., 1:3 i.P.

Al Janoub Stadium, Al Wakrah. 42'523 Zuschauer. SR Elfath (USA).

Tore: 43. Maeda 1:0. 55. Perisic 1:1.

Penaltyschiessen (Japan beginnend): Minamino (Livakovic hält), Vlasic 0:1; Mitoma (Livakovic hält, Brozovic 0:2; Asano 1:2, Livaja (Pfosten); Yoshida (Livakovic hält), Pasalic 1:3.

Japan: Gonda; Tomiyasu, Yoshida, Taniguchi; Ito, Endo, Morita (106. Tanaka), Nagatomo (64. Mitoma); Doan (87. Minamino), Maeda (64. Asano), Kamada (75. Sakai).

Kroatien: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Kovacic (99. Vlasic), Brozovic, Modric (99. Majer); Kramaric (68. Pasalic), Petkovic (62. Budimir, 106. Livaja), Perisic (106. Orsic).

Bemerkungen: Japan ohne Itakura (gesperrt) und Kubo (verletzt). Kroatien ohne Sosa (krank) und Stanisic (verletzt). Verwarnungen: 90. Kovacic, 116. Barisic. (sda)