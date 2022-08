Ab da wurde es turbulent: Cavaré fliegt vom Platz. Bild: keystone

GC holt gegen zehn Sittener einen Punkt und ist damit neuer Leader

Die Grasshoppers setzen sich bis Sonntagabend an die Tabellenspitze der Super League. Die Zürcher kommen in der 5. Runde beim FC Sion zum 2:2 und bleiben damit in dieser Saison ungeschlagen.

Es hätte auch mehr sein können für die Grasshoppers. Der seit Meisterschaftsstart so effizient auftretende Rekordmeister zeigte zwar über 50 Minuten lang fast gar nichts Nennenswertes, schaffte dann aber innerhalb von kürzester Zeit die vermeintliche Wende.

Zunächst kassierte Sions Innenverteidiger Dimitri Cavaré für eine Notbremse die Rote Karte und mit dem daraus resultierenden Freistoss erzielte GC durch Tomas Ribeiro das 1:1 (56.). Sieben Minuten später war es ein Kopfball von Renat Dadaschow, der das 2:1 brachte.

Der Platzverweis von Dimitri Cavaré (54.). Video: SRF

1:1 GC: Tomas Ribeiro (56.). Video: SRF

1:2 GC: Renat Dadaschow (63.). Video: SRF

Looslis Blackout und Sions Moral

Dem Platzverweis des lange Zeit überlegenen und ab der 22. Minute durch ein Tor von Filip Stojilkovic führenden FC Sion war ein Fehlpass von Numa Lavanchy vorausgegangen. Danach brachten die Walliser spielerisch nicht mehr viel zustande. Ihr Glück war, dass der Zürcher Verteidiger Noah Loosli mit einem missglückten Pass Denis Poha in ideale Abschlussposition brachte. Dieser nahm das Geschenk zum 2:2 an.

1:0 Sion: Filip Stojilkovic (22.). Video: SRF

2:2 Sion: Denis Poha (68.). Video: SRF

Trotz der beiden schwerwiegenden individuellen Fehler können die Teams Positives aus dem einen Punkt ziehen: GC meldete sich nach schwacher erster Halbzeit auch dank dem eingewechselten und nunmehr dreifachen Saisontorschützen Dadaschow zurück; Sion gab sich auch zu zehnt nie auf.

Auf den ersten Heimsieg seit März muss das Tourbillon aber weiter warten. Neun Partien ohne Vollerfolg sind die längste Durststrecke in Sions Super-League-Historie.

Sion - Grasshoppers 2:2 (1:0)

8400 Zuschauer. - SR Horisberger.

Tore: 22. Stojilkovic (Araz) 1:0. 56. Ribeiro (Pusic) 1:1. 63. Dadaschow (Ribeiro) 1:2. 68. Poha 2:2.

Sion: Lindner; Lavanchy, Cavaré, Saintini, Baltazar; Araz, Grgic, Poha; Itaitinga (66. Chouaref), Stojilkovic (65. Karlen), Bua (59. Schmied).

Grasshoppers: Moreira; Seko, Loosli, Ribeiro (66. Nadjack); Ndenge (46. Pusic); Bolla, Herc, Shabani (46. Dadaschow), Schmid; Momoh (74. de Carvalho), Morandi (91. Kacuri).

Bemerkungen: Sion ohne Richard (gesperrt und Cyprien (nicht spielberechtigt). GC ohne Abrashi, Hoxha, Jeong, Kawabe, Lei und Margreitter (alle verletzt). 53. Rote Karte gegen Cavaré (Notbremse). Verwarnungen: 52. Stojilkovic (Foul). 65. Araz (Foul). 74. Momoh (Foul). 83. Nadjack (Foul). (ram/sda)