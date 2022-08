Seit 2016 lief Granit Xhaka 189 Mal in der Premier League für Arsenal auf. Bild: keystone

«War schon so gut wie weg» – darum blieb Granit Xhaka dann doch bei Arsenal

Die Koffer waren gepackt, das Abenteuer Arsenal schien für Granit Xhaka zu Ende zu gehen. Doch dann kam Mikel Arteta – und der neue Trainer veränderte Xhakas Situation komplett.

Moritz Meister Folgen

Seine Koffer hatte Arsenal-Star Granit Xhaka im Herbst 2019 schon gepackt. Der 29-Jährige wurde vom damaligen Coach Unai Emery im Spiel gegen Crystal Palace ausgewechselt.

Daraufhin wurde Xhaka, welcher zu dieser Zeit Captain der «Gunners» war, von den eigenen Fans lautstark ausgepfiffen. Der U17-Weltmeister von 2009 reagierte verärgert und verschwand sofort im Spielertunnel. Für die nächsten drei Spiele schaffte Xhaka es nicht einmal mehr ins Aufgebot von Arsenal.

Xhaka wird von den Fans ausgepfiffen und verschwindet in die Katakomben. Bild: IMAGO

Das Tischtuch zwischen dem Mittelfeldspieler, dem Klub sowie Trainer Emery schien zerschnitten. Für Xhaka war klar: Er will Arsenal unbedingt verlassen. Doch dann wurde Unai Emery entlassen und mit seinem Nachfolger Mikel Arteta sollte sich die Situation für Granit Xhaka komplett ändern.

In einem Interview mit der BBC, anlässlich der vor kurzem erschienenen Arsenal-Dokumentation «All or Nothing», verriet der zweifache FA-Cup Sieger den Grund für seinen Verbleib beim Klub aus dem Norden Londons.

«Er ist der Grund dafür, dass ich noch hier bin, jeder im Klub weiss, warum ich noch hier bin, denn vor drei Jahren war ich eigentlich schon so gut wie weg.» Mit «er» ist Xhakas heutiger Trainer Mikel Arteta gemeint. Dieser bat den Schweizer Nationalspieler darum, sechs Monate unter seiner Leitung im Klub zu verbleiben und sollte Xhaka dann den Verein immer noch verlassen wollen, würde Arteta ihm dabei helfen, einen neuen zu finden.

Mikel Arteta überzeugte Granit Xhaka von einem Verbleib beim Klub aus Nordlondon. Bild: IMAGO

Doch Xhaka liess sich von Artetas Fussballidee überzeugen und entschied sich zum Verbleib bei Arsenal. Unter dem Spanier ist Xhaka wieder zu einer festen Grösse im Kader des 13-maligen englischen Meisters geworden. In der vergangenen Premier-League-Saison stand Xhaka nur in elf Partien nicht auf dem Platz. Zehn dieser elf Spiele konnte Xhaka jedoch aufgrund einer Rotsperre (für 2 Spiele) und einer Innenbandverletzung (über 8 Spiele) nicht bestreiten.

Der Schweizer hält grosse Stücke auf Mikel Arteta. «Er half mir dabei, mich als Mensch und Spieler zu verbessern. Wie er das Team vorbereitet, im Training oder im Spiel, ist unglaublich. Er ist einer der besten Trainer, die ich hatte», schwärmt Xhaka.

Mittlerweile ist Xhaka zwar nicht mehr Kapitän der Mannschaft, er bleibt aber dennoch ein absoluter Führungsspieler des Teams. «Er ist unverzichtbar für unser Team, egal ob auf oder neben dem Platz», gab Arsenal-Goalie Aaron Ramsdale in einem Interview der beiden Teamkollegen gegenüber «CBS Sports» zum besten.

Im aktuellen Kader zählt der Schweizer mit Rob Holding und Hector Bellerin zu den dienstältesten Profis bei Arsenal. Mit den «Gunners» will Xhaka diese Saison endlich wieder die Champions-League-Qualifikation schaffen. Zuletzt spielte Arsenal in der Saison 2016/17 in der «Königsklasse». Das Team von Mikel Arteta ist gespickt mit vielversprechenden jungen Talenten und konnte zum Saisonstart bei Crystal Palace mit 2:0 gewinnen. Granit Xhaka, der in der Partie über die volle Spielzeit auf dem Feld stand, sagt Arsenal eine «grosse Zukunft» für die kommenden Jahre voraus.