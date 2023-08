Guardiola will Stefan Ortega nicht ziehen lassen.

«Sein Ski-Ausflug hat dem Verein eine Unmenge an Geld gekostet, möglicherweise auch sportlichen Erfolg. Es ist bitter, dass es möglicherweise so endet. Aber als FC Bayern musst du jetzt einen gestandenen Torwart holen», forderte Hamann.

FC Basel in der Krise – diese 6 Namen machen nun Hoffnung

Ex-Bayernspieler Dietmar Hamann scheint daher von der Diskussion um den DFB-Star zunehmend genervt zu sein. Er hält jegliche Rücksichtnahme des Vereins auf den verletzten Stammtorwart für falsch. «Schon Yann Sommer war eine Zwischenlösung. Jetzt ist für mich der Zeitpunkt gekommen, wo man darauf keine Rücksicht mehr nehmen kann. Die Zweifel an einer Rückkehr von Neuer sind zu gross. Und selbst wenn er zurückkehrt, weiß keiner, in welcher Form», sagte Hamann der «Sport Bild».

Eine Rückkehr des eminent wichtigen Torhüters zum Saisonstart erscheint derzeit mehr als fraglich. Zuletzt kamen Gerüchte auf, nach denen der 37-Jährige sogar die gesamte Hinrunde verpassen und erst im kommenden Jahr wieder am regulären Spielbetrieb teilnehmen könnte.

Die Personalie Manuel Neuer sorgt seit Monaten für Unruhe beim FC Bayern München . Einst galt der Nationalkeeper als unumstrittene Nummer eins zwischen den Pfosten des Rekordmeisters. Neuer war Führungsspieler und Leitfigur des Teams. Doch seit seinem Unfall beim Skitourengehen am Tegernsee, bei dem er sich im Dezember 2022 eine schwere Beinverletzung zugezogen hatte, ist nichts mehr so, wie es mal war an der Säbener Strasse.

Platz 11 mit drei Punkten aus vier Spielen in der Super League und ausgeschieden in der Conference-League-Qualifikation. Das ist die erschreckende Bilanz des FC Basel in dieser Saison. Nun machen eine längere Pause und sechs Spieler aber Hoffnung.

In der 93. Minute kommt der nächste Schock für den FC Basel. Lausannes Aliou Baldé profitiert von einem Fehlpass von Wouter Burger und dem zaghaften Einsteigen von Finn van Breemen und stürzt die Basler mit seinem Tor zum 2:1 weiter in die Krise. In der derzeitigen Situation des FCB wäre ein Punkt immens wichtig gewesen – nach vier Runden steht «Rotblau» mit drei Punkten nämlich auf Platz 11.